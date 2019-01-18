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跟袁詠琳有「車吻戲」才拍MV　周孝安老實認了：百分之兩百

記者林奕如／台北報導

Cindy袁詠琳MV《終於勇敢了》找來最近忙拍攝《必勝大丈夫》周孝安演出，兩人有精彩的對手戲，從冷戰到單方爭吵到誤會解開，最後兩人在車上親吻。被問願意拍這MV是不是有吻戲，他大笑：「百分之兩百是因為有吻戲才接。」

▲Cindy袁詠琳MV《終於勇敢了》找來周孝安演出 。（圖／杰威爾音樂提供）

▲Cindy袁詠琳MV《終於勇敢了》找周孝安演出 。（圖／杰威爾音樂提供）

周孝安之後接話，「絕對不是因為劇本編寫是徐譽庭，導演是許智彥，也是不是因為《誰先愛上他》電影大賣。」一番言論讓眾人大笑。這次劇情最重要是有吻戲，Cindy在吻前刷牙，孝安在吻前吃薄荷糖，兩人不約而同都塗上護唇膏希望吻起來好看。

▲Cindy袁詠琳MV《終於勇敢了》找來周孝安演出 。（圖／杰威爾音樂提供）

▲兩人劇中有精彩對手戲 。（圖／杰威爾音樂提供）

周孝安形容這場吻戲要輕輕的吻又是唯美的，不能太深但又要是男女朋友的，又要不能遮到Cindy的臉，所以只能用他右邊的嘴唇去碰到Cindy，完全展現專業演員的吻功，兩次拍攝就OK，在直播時也被粉絲逼問吻Cindy的感覺，孝安回答｢好親的人｣、｢嘴唇軟｣、｢很容易入戲｣，讓Cindy當場害羞了起來。

▲Cindy袁詠琳MV《終於勇敢了》找來周孝安演出 。（圖／杰威爾音樂提供）

▲周孝安、Cindy直播看MV 。（圖／杰威爾音樂提供）

兩人在直播看MV時，Cindy吃不停，發現周孝安只喝咖啡完全不碰任何零食，好奇的問他不餓嗎？周孝安回說因為在拍戲時要維持身材，怕自己一吃就無法控制，所以一口都不敢碰，立刻被頑皮的Cindy逼吃一塊巧克力，讓周孝安邊逃邊說：「別誘惑我。」

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