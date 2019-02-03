女孩砸百萬「指定變楊冪」腫成包子！最慘是她...動刀46次遭譏妖精

記者李玟儀／綜合報導

不少人整容都是以女明星為範本，幾位大陸美女都是參考對象，像范冰冰、Angelababy、楊冪、迪麗熱巴都是人選，只是效果大多很悲劇，有民眾花了人民幣百萬要求整成楊冪，動刀後用紗布包裹著一圈又一圈的臉蛋腫成兩倍大，被形容像一顆包子。

整成楊冪

大陸一名女子砸人民幣百萬要求整成楊冪，動刀後用紗布包裹著一圈又一圈的臉蛋腫成兩倍大，被形容像一顆包子，其中一隻眼睛腫到甚至睜不開，隔著螢幕都感覺很痛。

▲女孩砸百萬打算整成楊冪。（圖／翻攝自微博）

好不容易拆掉了紗布，卻被發現不論從哪個角度看，都看不出來有楊冪的味道，根本是不同人，不過從她和男友合照時的燦爛笑容，不難看出她對於結果應該還是很滿意的。

▲成果揭曉，和楊冪不太像。（圖／翻攝自微博）

整成Angelababy

曾參加過《中國好聲音》的吳玉青因參加「中韓美戰」的形象重塑圓夢活動，獲得贊助得以在重慶及韓國2地接受整形，2014年底開始動刀，共整了雙眼皮、表裡眼角、臉部脂肪填充、磨顴骨、眼鼻整形等10多項手術，整形加上恢復期大約是60天之久。

在歷經這段整形歲月後，吳玉青2016年底將心路歷程寫成日記，並大方地把術前術後圖公諸於世，從擁有明顯咀嚼肌的臉型、下垂眼角、明顯法令紋，蛻變成小巧精緻的巴掌臉、高挺鼻樑、水汪汪的鹿眼，成為典型的網路正妹，甚至有「重慶Angelababy」的封號，吸引眾人注意。

▲吳玉青整型後有「重慶Angelababy」之稱，右為Angelababy。（圖／翻攝wwwwnnss、Angelababy微博）

事實上，吳玉青正是因為喜歡Angelababy，才決定以偶像做為整形範本，對於成果也相當滿意，開心在日記裡寫下，「女人嘛，投資自己才能獲得最大的回報，不管是外貌還是內在，都是值得的」。

另一位想整成Baby的是馬來西亞網紅小菲，接觸微整超過10年，其中動刀整形高達46次，臉上佈滿注射填充物和矽膠植入物，從額頭、雙頰、下巴整個線條扭曲，成了標準的「塑膠臉」，由於下巴反覆注射多次玻尿酸、微晶瓷，更墊了矽膠下巴，導致下半部臉形嚴重扭曲，甚至被嘲笑像外星人、妖精。

▲大馬網紅想整成Angelababy，動刀46次慘被譏妖精。（圖／診所提供）