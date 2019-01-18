離開相信音樂！　PEACE靖等3年「交出創作成績」自己來

▲PEACE靖發行新專輯。（圖／串音提供）

記者關韶文／台北報導

2015年與創作才子嚴爵合唱一首《輕輕》初試啼聲，這首電子情歌在YouTube締造了近700萬次點擊，而這位名為「PEACE靖」的創作才女終於正式出道，在3年後推出首張專輯《#內向PARTY》！

PEACE靖在發片前經歷許多掙扎，無論是創作本身、或是家庭生活的糾結、主流唱片公司的洗禮，當年幸運簽進相信音樂接受培訓，外界視她為五月天師妹的光環，她依舊選擇自己喜歡的創作音樂路，最後雙方結束合作她衷心感謝那段時期的養分，「學習到自己個性的成長，要怎麼成熟的面對問題，被鼓勵勇敢說出自己的想法。」

新專輯是她給自己的成績單，內向的她不擅長言語表達、甚至大多時間都宅在家創作，她表示，《#內向PARTY 》這首歌是寫一個人在家也可以很HIGH的創作，詞曲、編曲都是自己搞定，根本是在設計未來LIVE演出時與粉絲的熱烈互動。

創作實力獲得肯定，她把專輯中《我想知道牽手的感覺With You》做改寫，新歌《舞動花開》獲選成為今年台中花卉博覽會的主題曲，她感謝創作夥伴Ravixsn，輕快明亮的節奏氛圍很適合台中花博的主題，著名詞人吳易緯重新針對花博填詞、編曲家小王子補強後投稿給總製作范宗沛老師，這首歌收錄在《聆聽花開的聲音》專輯，她呼籲大家多去花博園區走走。