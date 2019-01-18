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李佳歡「對手現聲」飆《煎熬》全場嚇傻　Ella首度棄票

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（18日）播出「民間怪物PK挑戰賽」，在預告播出時，在聽到踢館魔王的歌聲後，讓許多人好奇李佳歡的對手究竟是不是李佳薇！如今揭曉，她的對手是海選遺珠吳蘋眙，曾多次獲得校園歌唱比賽冠軍，也因聲線雷同李佳薇，笑稱有「桃園李佳薇」的外號。

►每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼聲林之王。（圖／ETtoday）

▲▼李佳歡對上歌聲神似李佳薇的吳蘋眙。（圖／ETtoday）

▲▼聲林之王。（圖／ETtoday）

有趣的是，吳蘋眙不僅在比賽中選唱李佳薇的《像天堂的懸崖》，在介紹踢館選手時，更是播放她演唱《煎熬》的片段，讓全場人都驚呼。遇到「姊姊」的挑戰，李佳歡則選唱不同於以往表演風格的歌曲《花花世界》，希望用自己喜歡的唱法來讓自己與姊姊有所區隔。

▲▼聲林之王。（圖／ETtoday）

▲▼Ella首度投下棄票。（圖／ETtoday）

▲▼聲林之王。（圖／ETtoday）

雖然李佳歡有所突破，不過被導師認為演唱不穩，Ella表示：「佳歡的表現讓我覺得妳好像沒有非常多的比賽經驗，很多台風的小動作，讓我覺得妳不太擅長，表現差強人意。」這場對決也是Ella擔任飛行導師以來首度「棄票」。蕭敬騰也說：「佳歡非常可惜，選歌的抉擇有點失誤，祝福妳，加油。」

李佳歡最終只得到林宥嘉的一票，落於失敗待定區，不過她說：「可能真的是我選歌上還有表現不太好吧，但這次是我唱過最快樂的歌，自己最自在的一次。」

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/

●想掌握第一手節目訊息，加入官方「聲林之王」社團卡位: https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

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關鍵字

聲林, 聲林之王, 李佳歡

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