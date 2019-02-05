大飛「貼心2招」娶到女神楊晨熙　10年前一見鍾情：她像蔡依林

記者林奕如／專訪

大飛（吳志慶）和果凍姐姐（楊晨熙）交往6年，在紐約布魯克林旋轉木馬前求婚，讓網友直呼浪漫，其實兩人首次見面，也是一段浪漫故事，他招認10年前第一次見到她就一見鍾情：「哇！她好像蔡依林。」之後得知好友楊銘威和她拍戲，製造機會奪芳心，現在更把女神娶回家。

▲大飛靠貼心2招追到女神楊晨熙。（圖／大飛提供）



大飛之前在錄音室當助理，楊晨熙還是果凍姐姐時，曾到錄音室錄製專輯，「我就看著她，中間隔著半透明窗簾，她若隱若現露出一點輪廓，哇！好像蔡依林，一眼就有好感。」事隔3年，他一得知楊銘威和楊晨熙合作拍戲，馬上製造機會認識佳人。

▲大飛透露對楊晨熙一見鍾情。（圖／記者張一中攝）

一開始楊銘威作陪，約會幾次後，兩人變成單獨約會，被問如何告白，大飛靦腆笑說：「沒有特別告白，因為這很明顯，每次約出來都會有我，自然就在一起。」他跟女神約會一定會貼心接送，還會細心記得她愛喝飲料「珍珠奶茶」比例，「像是要加鮮奶還是去冰等，透過觀察去記下來，去每一家飲料店，還有不同點法。」

▲大飛接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者張一中攝）

大飛交往楊晨熙6年，依舊保持熱戀感，最喜歡女友自然率真、不拘小節優點，「她喜歡就喜歡，不喜歡就會說不喜歡，我們第一次約會去吃到飽，她不會隱藏自己是大食量，這樣很好。」他自己也是吃貨，小倆口最高紀錄去麥當勞點餐，總共花800元才吃飽，聽到的朋友都嚇歪，但也笑說「果真天生一對」。

▲大飛決定在紐約求婚，要給女友楊晨熙難忘的感動。（圖／大飛提供）

大飛從《大學生了沒》、《超級模王大道》出道，模仿庾澄慶、黃渤起家，跨足戲劇《實習醫師鬥格》，再到主持節目，最近一圓歌手夢，合組「Yellow Black」樂團，集結之前自己創作的歌曲，準備發行EP，《討M鬼》就是寫出他和女友的愛情故事，他放閃表示：「謝謝女友一直默默陪伴、支持自己，我很依賴她。」這次紐約求婚，就是想要給她一個難忘的感動。