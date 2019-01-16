不只佘詩曼　袁詠儀一見到「自己被美肌」也吐了！

記者傅家妤／綜合報導

香港女星佘詩曼日前與一名網紅合照，不料一進入對方設有濾鏡的鏡頭下，瞬間變成一張「網紅臉」，連她看了也嚇了一跳，隨即移開，該段影片隨後還登上微博熱搜，掀起不少熱議。近日就有網友翻出，除了佘詩曼以外，袁詠儀也非常抗拒拍照「開濾鏡、美肌」，看到網友幫自己美肌，還忍不住吐了，讓人笑翻。

▲佘詩曼網紅濾鏡下變臉。（圖／翻攝自微博）

佘詩曼日前在某火鍋店用餐，老闆恰巧是一名網紅，邀請她一起直播，沒想到她一進到對方把美肌開到極致的濾鏡內，下巴變尖、眼睛變超大，連她自己看了也嚇了一跳，瞬間往旁移開。她在14日下午還PO出一張關掉特效功能後的自拍照，笑言是自己的「顏洗攻略」，逗樂不少網友。

▲佘詩曼隨後曬出一張自拍照回應。（圖／翻攝自微博／佘詩曼）

事實上，除了佘詩曼以外，袁詠儀也不習慣用濾鏡、美肌功能拍照，在關鍵字「網紅濾鏡下的佘詩曼」登上微博熱搜後，就有網友翻出，過去袁詠儀曾PO出了一張自拍照，隨後有粉絲為她加上美肌、濾鏡，並把成果照PO在留言底下，她一看隨即在底下回覆了一個「臉色發青、狂吐」的表情符號，似乎也受不了自己「被美肌後」的模樣。當時也有不少網友在底下表示：「袁詠儀不用美顏就很美了」、「顏值這麼高，再美肌就多餘了。」

▲粉絲將袁詠儀的自拍照加上美肌。（圖／翻攝自微博／袁詠儀）

▲袁詠儀看到自己被美肌，底下的回應笑翻眾人。（圖／翻攝自微博／袁詠儀）