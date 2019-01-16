ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王心凌17首組曲獲讚零負評　王少偉重現15年前《愛你》

記者許逸群／台北報導

「甜心教主」王心凌日前登台視《2019超級巨星紅白藝能大賞》演出，她一連帶來17首經典組曲，歷經團隊1個多月的反覆調整，一路從慢歌唱到快歌，連服裝也搭配歌曲的形式做變化，由率性的西裝大衣唱到動感俏麗的短裙，讓全場觀眾目不轉睛。

▲王心零。（圖／台視提供）

▲王心凌在《紅白》演唱17首歌組曲。（圖／台視提供）

王心凌透露：「因為我的腦袋很像魚，記憶有點短，常常轉頭就忘記，所以最擔心的其實是忘詞，幸好做足準備沒失誤。」她當晚演出獲得觀眾零負評，她對自己的表現也相當滿意：「雖然自己永遠會覺得有不足的地方，但整體上想帶給大家的氛圍都做到了，請大家期待除夕當晚的節目播出！」

暌違9年回歸《紅白》的王心凌，恰巧遇上身為紅隊主持人的昔日伙伴王少偉，兩人憑藉著彼此的默契，即興來了一段當年紅遍大街小巷的《愛你》，帶著全場觀眾一起回味15年前的感動，主持人王少偉笑說：「雖然即興演出沒有表現得很完美，但是能給懷念這個組合的大家一個驚喜，已達到目的。」

回想起當年兩人合作的點點滴滴，王少偉表示：「從剛出道的青澀到15年後的現在，能在《紅白》舞台再一次合體演出，有不同的火花和感覺，兩個人都成長了很多也更成熟了，在彩排時就看到心凌對這次舞台的重視，很感動，希望她能越來越好。」

另外，孝順的王心凌每次過年都一定會回家跟爸媽團圓，她特別珍惜全家人一起圍爐吃水餃的時光，原來是因為姑姑每年都會在水餃裡包硬幣，只要吃到的人就可以多領一個紅包，讓她每年都很期待看到水餃趕快被端上桌。除此之外她還特別喜歡吃媽媽炸的甜年糕，沒有吃到就好像沒過到年一樣。

推薦閱讀

謝忻阿翔密會在幹啥？浩子精闢解析「車上48分鐘」

「雙妻命」跟元配假離婚神隱　謝震武一招揪出前夫

吳宗憲怒譙肉圓哥　護航7動手民眾：敢重判試看看！

曾國城犯「麻將禁忌」　打1圈輸3萬：把把都跟我有關

孟耿如在東京排隊買東西　黃子佼「驚喜飛過去」逼哭她

《玩很大》偏心KID道歉　吳宗憲「老兵欺負新兵」

獨家／謊稱《綜藝玩很大》員工　連續詐騙「跟團費」

踢館太兇⋯蕭敬騰：他不會放過你　林孟辰超狂Fly out回敬

羅志祥「賣米賣菜賣冬瓜」　全場傻眼⋯Gail竟然聽懂了

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！　黃博健被黑道綁架…她大哭求放人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！　黃博健被黑道綁架…她大哭求放人

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！　男方視角全程直播…對手爆是渣前夫

8歲NeiNei芭蕾舞考試「學霸成績」出爐　吳尊女兒劈一字馬露大長腿！

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！　耳下3公分「萌妹→老公」網暴動

大陸電視新限令：男藝人禁戴耳釘！　男偶像違規「節目全程馬賽克」

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！　5年婚姻破局…密會台大嫩妹

BLACKPINK「六億點擊神曲」官方MV被刪了！　TWICE、防彈也中招

凶版李毓芬「愛的啪3聲」緊貼上下晃！　H級實彈片外流…網傻眼：來真的

野生周渝民帶女兒逛動物園！　「同框喻虹淵」畫面曝光甜炸

王傳一變惡鄰！　2罪狀起底…遭列入「億萬豪宅黑名單」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

紅白, 2019超級巨星紅白藝能大賞, 王心凌, 愛你, 王少偉

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 微風女神分了帥T！　「被抓3P劈腿」7張私圖外流
  2. 王心凌17首組曲獲讚零負評　王少偉重現15年前《愛你》
  3. 《魔鬼剋星》要拍續集！　但不是延續2016年「全女版」
  4. 「台版小栗旬」皇子扮相曝光　《殿下攻略》公開高顏值陣容
  5. 謝忻阿翔密會在幹啥？浩子精闢解析「車上48分鐘」
  6. 生了孩子「過生日再沒禮物」　她老公1句話惹怒全場：超敢講！
  7. 小Call遭「整個電視台封殺」！　吳宗憲傻眼：怎麼會？
  8. 「這妃子」79歲還被乾隆翻牌寵幸！　活了60年「閨房過夜秘辛」讓皇帝淪陷
  9. 《蜘蛛人：離家日》預告12件事　網放大看「年分被消失」
  10. 南韓每年100位高中生自殺原因　《Sky Castle》血淋淋搬上電視

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366