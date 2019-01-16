王心凌17首組曲獲讚零負評　王少偉重現15年前《愛你》

記者許逸群／台北報導

「甜心教主」王心凌日前登台視《2019超級巨星紅白藝能大賞》演出，她一連帶來17首經典組曲，歷經團隊1個多月的反覆調整，一路從慢歌唱到快歌，連服裝也搭配歌曲的形式做變化，由率性的西裝大衣唱到動感俏麗的短裙，讓全場觀眾目不轉睛。

▲王心凌在《紅白》演唱17首歌組曲。（圖／台視提供）

王心凌透露：「因為我的腦袋很像魚，記憶有點短，常常轉頭就忘記，所以最擔心的其實是忘詞，幸好做足準備沒失誤。」她當晚演出獲得觀眾零負評，她對自己的表現也相當滿意：「雖然自己永遠會覺得有不足的地方，但整體上想帶給大家的氛圍都做到了，請大家期待除夕當晚的節目播出！」

暌違9年回歸《紅白》的王心凌，恰巧遇上身為紅隊主持人的昔日伙伴王少偉，兩人憑藉著彼此的默契，即興來了一段當年紅遍大街小巷的《愛你》，帶著全場觀眾一起回味15年前的感動，主持人王少偉笑說：「雖然即興演出沒有表現得很完美，但是能給懷念這個組合的大家一個驚喜，已達到目的。」

回想起當年兩人合作的點點滴滴，王少偉表示：「從剛出道的青澀到15年後的現在，能在《紅白》舞台再一次合體演出，有不同的火花和感覺，兩個人都成長了很多也更成熟了，在彩排時就看到心凌對這次舞台的重視，很感動，希望她能越來越好。」

另外，孝順的王心凌每次過年都一定會回家跟爸媽團圓，她特別珍惜全家人一起圍爐吃水餃的時光，原來是因為姑姑每年都會在水餃裡包硬幣，只要吃到的人就可以多領一個紅包，讓她每年都很期待看到水餃趕快被端上桌。除此之外她還特別喜歡吃媽媽炸的甜年糕，沒有吃到就好像沒過到年一樣。