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生了孩子「過生日再沒禮物」　她老公1句話惹怒全場：超敢講！

記者李玟儀／綜合報導

《命運好好玩》在近日的節目中邀請了章家瑄與劉雨柔聊婚姻，其中章家瑄提到婚後老公變得不浪漫時，郭靜純特別有感觸，郭靜純咬牙切齒地說：「我也是有了孩子之後，就沒有生日禮物了。」她透露老公當時的說法後，全場女嘉賓聽到傻眼：「好敢講喔！」

▲▼郭靜純。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲郭靜純回憶生完孩子的第一個生日。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

郭靜純說有了孩子之後的第一年生日，老公竟然說：「孩子就是我送給妳最棒的禮物啦！」超NG的說法讓她至今難忘，一提起又忍不住爆炸：「懷胎十月是我們女人做的事情，挨那一刀剖腹也是我在痛，他送我禮物？」氣得直問何篤霖：「你說男人是不是很敢講！」

▲▼郭靜純。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲老公的回答讓郭靜純暴怒。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

現場何篤霖教郭靜純如何反將老公一軍，「妳就回他說，想送的人可多了。」雖然是玩笑話，但看得出來男女生對於禮物、浪漫的想法真的差很大。章家瑄也分享親身經歷，生完孩子後的第一個生日老公什麼表示都沒有，就連一句甜言蜜語都沒有，她提醒對方，但對方卻說：「對啊我們剛吃飯啦，不開心嗎？」讓她心情瞬間盪到谷底。

▲▼郭靜純。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲老公的回答讓郭靜純暴怒。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

章家瑄說其實自己也沒有想要收到多貴重的禮物，一個小蛋糕、小禮物甚至一句話都好，而不是什麼反應都沒有，讓她很失落，不過之後她有把心情、想法告訴老公，夫妻間溝通過後問題就解決了。

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郭靜純, 命運好好玩, 章家瑄, 劉雨柔, 何篤霖

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