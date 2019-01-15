野生周渝民帶女兒逛動物園！　「同框喻虹淵」畫面曝光甜炸

圖文／鏡週刊

周渝民（仔仔）去年在中國大陸連上3部連續劇，曝光率極高，賺夠人民幣後，他也回歸家庭生活。本月9日本刊直擊仔仔跟老婆喻虹淵帶著女兒逛動物園，37歲的他蓄鬍、戴著毛帽；喻虹淵則是一身寬鬆，把身形遮得滴水不漏。

本月9日下午，周渝民一家三口偕同男性友人，趁著非假日期間避開人潮，現身台北市木柵動物園，寶貝女兒戴著粉紅毛帽、配上一張小圓臉相當可愛，逛到非洲動物區時，夫妻倆還逗女兒看大象跟河馬，兩歲半的女兒被逗得比手畫腳樂不可支。

一家人逛到下午5點、動物園即將關門才心滿意足準備離開，玩了整天氣力放盡的寶貝女兒，直接睡倒在娃娃車內，友人也識趣地加快腳步拉開距離，剩下仔仔跟老婆邊悠閒漫步、邊欣賞日落美景，仔仔推著娃娃車「爸」氣十足，走到半途，伸手搭上喻虹淵的肩膀，一副「我愛我妻我愛女」的模樣，非常甜蜜。

不知是不是照顧寶貝女兒太累，讓仔仔雙頰竟有些凹陷，他戴著毛帽、穿著運動外套，似乎想刻意遮掩星味，近期停工休假回歸家庭生活。仔仔蓄起了鬍子，但也因此露出大叔模樣，一家人在停車場揮別男性友人後，由仔仔開著新買的百萬黑色休旅車載著妻小離開，結束動物園一日遊。

護女心切 低調生活

仔仔跟喻虹淵2015年結婚後，對家庭生活一直保持低調，隔年生下女兒後更是保護有加，不願曝光，仔仔曾經透露：「如果可以，我希望女兒一輩子都不要在媒體前露臉。」喻虹淵也為了家庭退出演藝圈，專心相夫教女，一家三口出遊同享天倫之樂的幸福畫面，算是首次曝光。

一肩扛下家中經濟重擔的仔仔近期作品不多，前年跟薛凱琪、鄭中基合演的電影《天生不對》裡搞笑扮風水師，上映後在兩岸卻變成票房炸彈，被冠上「票房毒藥」的稱號。2012年拍了公視的《回家》拿下金鐘視帝後就暫時消失小螢幕，直到去年在中國大陸連上3檔包括《烈火如歌》等古裝劇，收視口碑都不錯，人氣回升，奶粉錢也撈得很夠。



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