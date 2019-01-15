超閃！吳謹言霸氣吻上聶遠　《皓鑭傳》開外掛再PK反派

記者林奕如／台北報導



吳謹言、聶遠與茅子俊在《皓鑭傳》有錯綜複雜的關係，吳謹言飾演女主角李皓鑭，不僅主動吻上聶遠飾演的呂不韋，並且真情告白：「如果真切地愛慕一個人，哪怕受盡傷害也不改初衷。」重現《延禧攻略》CP閃光。

▲《皓鑭傳》吳謹言吻上聶遠：「哪怕受盡傷害也不改初衷。」 （圖／愛奇藝台灣站提供）

聶遠劇中面對權勢與美人陷入兩難，他扶持自己愛的女人吳謹言登上秦國王后，最終自己雖成功坐上秦國權傾天下的相邦，卻也將愛情拱手讓給了嬴異人：「我以為我可以放下，但我卻始終放不下。」吳謹言也在個人微博表示自己的角色在劇中將面對各種逆境：「看《皓鑭傳》，是看李皓鑭如何在逆境中過好自己的每一天。」

▲吳謹言在《皓鑭傳》一樣開外掛PK反派 （圖／愛奇藝台灣站提供）

片花也透露了女性角色之間因為「忌妒」，而有更多耐人尋味的劇情發展，不論是《延禧攻略》中霸氣回歸的高貴妃（譚卓 飾華陽夫人）與舒妃（李春嬡 飾岫玉）或是本次影后級演員寧靜，吳謹言從《延禧攻略》到《皓鑭傳》一樣要開外掛PK各種反派，最後還要面對嬴異人比自己更早離世。

▲吳謹言和茅子俊精彩對戲 （圖／愛奇藝台灣站提供）

《皓鑭傳》故事講述戰國時代晚期，趙國御史之女李皓鑭因家族鬥爭而流落異鄉，被衛國商人呂不韋買下，兩人再遇秦國質子嬴異人。李皓鑭積極尋求改變命運、呂不韋一心想成為人中之王、嬴異人迫切需要返回秦國，三人為不同目的而結盟，聯手在戰國歷史洪流中追求各自理想。該劇愛奇藝台灣站全網獨播。