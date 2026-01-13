獨家／曾國城、巴鈺《女王大人》驚傳收攤！　電視台曝未來動向

記者孟育民／台北報導

由曾國城、巴鈺在緯來綜合台主持的《女王大人》，是兩人繼《一袋女王》收攤後，兩人再度合作。如今傳出收視率不佳，去年11月節目已悄悄結束錄影。對此，電視台稍早也做出回應。

▲曾國城、巴鈺《女王大人》驚傳收攤。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

《女王大人》2023年開播，找來曾國城、巴鈺再度合體搭檔，內容有別以往，但兩人默契依舊，獲得不少忠實觀眾，更一舉入圍第58屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎。對於節目傳出收攤消息，緯來綜合台表示，剛好一季結束，目前規劃全新改版中，「為持續帶給觀眾更多元精彩的節目內容，《女王大人》正規劃全新改版方向，未來將以不同面貌與觀眾見面，敬請期待。」

稍早曾國城出席記者會，被問及此事則表示沒有收攤一事，是節目要進行改版，但規劃新形態本來就不容易，預計在年後會有答案。

▲《女王大人》未來恐改版。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

曾國城自2010年起主持《一袋女王》，陪伴觀眾超過15年。該節目於2023年因臨迪士尼頻道撤出台灣而暫時畫下句點。同年10月，節目轉移至緯來綜合台播出，並更名為《女王大人》繼續製作，延續原有班底與節目精神，並於2024年入圍第59屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，成績備受肯定。