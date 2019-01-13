貝童彤女兒側臉曝光！嫩臉「濃密毛髮」網：太可愛！

記者林彥君／台北報導

貝童彤 （彤彤姐姐）去年12月10日凌晨自然產生下女兒，她在月子中心做完月子後，在娘家續做月子，她產後在臉書貼出女兒合照，刻意用貼圖遮蓋女兒小臉，不過她今（13日）大方曬出女兒側臉，茂密的頭髮讓粉絲大讚：「好可愛！」

▲貝童彤和女兒。（圖／翻攝自Facebook／貝童彤 （彤彤姐姐））

貝童彤是高雄人，她到娘家高雄做月子，好天氣女兒只需要單穿包屁衣，不需要再加長褲，「露出兩隻小雞腿好可愛」，不用擔心女兒著涼，她想到做完月子後回到台北，台北天氣較冷，「台北家的浴室不在房間內，我們房間又是家裡最冷的地方」，讓她光想就發抖，也希望粉絲和她分享好用的電暖器。網友看到她貼出女兒合照大讚：「氣色也太好了吧！」、「漂亮媽咪妳的皮膚真的是好好，粉嫩嫩的氣色紅潤，小寶寶好可愛。」

▲貝童彤 。（圖／翻攝自Facebook／貝童彤 （彤彤姐姐））

她去年自然產生下女兒，老公全程陪同，幫她加油，生產當天還是她的生日，女兒誕生也是她最棒的生日禮物。從陣痛到全開生產，僅花1個半小時到2小時左右，她在生完後覺得好累，只想好好補眠，她認為小孩對她很好，欣慰女兒在她懷孕期間沒有讓她不舒服，也沒有孕吐，過程非常順利。

貝童彤臉書全文：

和寶寶在娘家續坐月子，

高雄的天氣真的豪好啊～～

帕皮洗完澡出來光溜溜的也不怕冷，

還可以只穿包屁衣不用穿褲子，

露出兩隻小雞腿好可愛

但是回台北就不能這樣啦！

台北家的浴室不在房間內，

我們房間又是家裡最冷的地方，

想到就發抖～

家裡的電暖器有點老舊，

想換台新的，

有沒有安全又好用的推薦呢？

哪種類型的比較好？

陶瓷？葉片？