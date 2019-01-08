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熊熊0偽裝走小巷「兄弟」逼車跟蹤　搖下車窗⋯她傻爆眼

記者林彥君／台北報導

熊熊外型甜美，擁有G奶好身材，個性自然不做作，是不少男性心中的女神。熊熊今（8日）上華視《天才衝衝衝》透露，平常錄完影返家不會刻意偽裝，笑說：「因為我想說自己沒有多紅！」常在路上被粉絲認出合照，粉絲不會大叫打擾，都很尊重她。她透露，最近走在小巷裡被人跟蹤，考慮要搬家。

▲▼ 熊熊 。（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）

▲熊熊外型甜美。（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）

熊熊說有次走在路上，被一輛車尾隨，原本不以為意，後來發現是被跟蹤，「我走路時，有輛車一直逼近我，本以為是我走太靠近路中間，我看一眼車內的人，駕駛把車窗搖下來說『喂！你是熊熊嗎？沒事啦！只是要確認是不是本人。』他看起來很像兄弟，然後他就開走，超詭異，我想說我又沒有跟人結怨。」

▲▼熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）

▲熊熊日前第一次懇親。（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）

熊熊有次叫車回家，沒有偽裝被司機認出，讓她驚慌失措，「有一次我搭Uber，我全程都沒有講話，都在車上玩手機，我下車後拿出鑰匙，司機問我『熊熊，你住在這裡喔？』我當時傻眼，不知道怎麼回應，因為我手拿鑰匙。」她覺得很害怕，近期準備搬家，就算搭計程車也會避免在住家附近停車。

她日前到軍營「人生第一次懇親」，引起網友暴動，她說KID的助理當兵，她把對方當成自己的弟弟照顧，一定要到場力挺，「他年紀小很緊張，給他加油打氣！」她在發文後，有粉絲提醒注意「阿帕契」事件，建議她刪照片，她請朋友幫忙問士官長能不能拍照，「士官長說懇親開放的地方可以拍照，輔導長也說沒事，只是公眾人物會被放大。」

▲▼ 熊熊 。（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）

▲熊熊 。（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）

▲▼ 熊熊。（圖／華視提供）

▲熊熊。（圖／華視提供）

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