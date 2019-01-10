阿亮《子曰》狂賣暫別歌壇原因曝光！佼佼：他讓周杰倫

記者林彥君／台北報導



黃子佼（佼佼）、卜學亮（阿亮）今（10日）錄華視《超級同學會》，卜學亮和周杰倫在2000年同期發片，阿亮以《我愛阿亮》的《子曰》爆紅，光上半年就賣20萬張，阿亮笑說：「我看周杰倫這麼紅，就把歌唱放掉。」佼佼驚呼：「是你讓給他！」阿亮透露暫時放棄當歌手原因，「周杰倫一出來，我就被打掛了！」

▲黃子佼和卜學亮。（圖／華視提供）

首播記者會找來方季惟、曾淑勤、陳艾湄、林佳儀、張秀卿、金智娟上節目。節目每集會針對不同來賓，有不同主題，佼佼笑說：「每一集都很崩潰！最崩潰的就是有些老藝人話切不斷！節目兩集後可能變4小時，影片太長剪接師不剪了。」節目未來也可能搬到戶外錄影，阿亮一直都有外景節目，體力對他不是問題，「現在靈活度差一點，上山下海都可以。」

▲黃子佼和卜學亮。（圖／華視提供）

佼佼希望重溫「超級任務」單元，把當紅藝人找上節目，「難道蔡依林會沒有人要找嗎？一定有！」至於會不會找師父張小燕上節目？黃子佼說：「她請不動，也要有適合的單元，譬如《超級星期天》幫她找人，小燕姐幫大家找過很多人，她一定也有想要找的人。」佼佼和阿亮合體主持，坦言有收視率壓力，兩人的名字日前還登上101宣傳，佼佼笑說：「好糗！有被重視的感覺，但有無形的壓力，硬著頭皮幹。」