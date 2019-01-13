康茵茵當舞群「側台看他們打鬧」　吳怡霈「一個動作」超暖

記者林彥君／台北報導

康茵茵在東森劇場《悶鍋出任務》中以舞蹈串場演出，她過去是《全民大悶鍋》的班底之一，和演員此次在舞台劇中重聚，她看到洪都拉斯私下不同的一面，「以前跟洪哥模仿《豬哥亮歌廳秀》時沒有太多互動，原以為他很冷漠，這次發現他都會在意著身旁演員的狀態，不時關心搭上兩句，是個溫暖的人。」

▲康茵茵（中）在舞台劇中串場表演舞蹈。（圖／量子娛樂）

她是舞台劇中的舞群，在其他演員排戲時，在側台等待出場，「看著大家在舞台上聊天打鬧等開演，我也跟著笑，吳怡霈看我在一旁，拉著我上台和大家一起拍照，一起玩樂，感受到吳怡霈很貼心。」



康茵茵透露，她原本在舞台劇下半場開場的舞蹈服裝是西裝外套配長褲，「總覺得哪裡不對，我也說不上來，一直到正式演出前遇到偉忠哥，他說『那褲子太長了！你必須出來秀你的長腿』，我才恍然大悟，原來問題出在要讓腿露出來『奔跑』。」

▲康茵茵（中）。（圖／量子娛樂）

她近期除了和從從在《瘋狂電視台》合作外，和其他《悶鍋》演員只在上節目錄影，才有機會碰面，見面時彼此分享心事，「大哥們如我，講講故事，總覺得英雄無用武之地，直到偉忠哥找我開會，希望我一起發展《悶鍋出任務》的舞蹈構想，開始想念過去的日子，才發現節目已經停了6年啦！」

如果有機會重現一個過去的角色，康茵茵想要演歐巴馬身邊的女翻譯，「那是我第一次演出的小舞台，雖然有台詞，但其實根本沒有劇本。」當時製作人要她自由發揮，她沒有類似演出經驗，一上場鏡頭卻什麼都敢演，之後攝影師還對她說，「你不錯喔！第一次演出就可以讓攝影師笑，攝影師每天要聽多少笑話，能讓攝影師笑到『併軌』，就成功了。」

▲康茵茵（中）。（圖／量子娛樂）

東森劇場《悶鍋出任務》在3日到6日在台北城市舞台一連演出5場，舞台劇完美落幕，大受好評。劇情搭上時下最熱話題，由娛樂教父王偉忠監製，演員郭子乾、九孔、洪都拉斯、從從、納豆、吳怡霈、康茵茵、焦凡凡和蕭東意，詼諧的演出，讓人看到捧腹大笑。