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《悶鍋》17年至今扮演千人　從從曝「模仿對象原則」

記者林彥君／台北報導

東森劇場《悶鍋出任務》在3日到6日在台北城市舞台一連演出5場，舞台劇完美落幕，大受好評。由郭子乾、九孔、洪都拉斯、從從、納豆、吳怡霈、康茵茵、焦凡凡和蕭東意演出，幽默呈現時下熱話題，搞笑演出，逗得全場哄堂大笑。演員們在劇中分享，在模仿前究竟做了哪些準備。

▲▼「悶鍋出任務」總彩排記者會,唐從聖。（圖／記者李毓康攝）

▲唐從聖（從從）。（圖／記者李毓康攝）

從《全民大悶鍋》時期至今17年，眾演員共上千模仿個角色，每個模仿對象都經過挑選，從從說：「看到很多政治人物講幹話，為什麼有些人我們不模仿？要先看對方有沒有特色，有哪些好玩有趣的點，在模仿一個人，我抓出他特有的一句話、一個手勢的特徵，出場就讓觀眾看出模仿的人是誰。」

▲▼「悶鍋出任務」總彩排記者會,納豆,唐從聖。（圖／記者李毓康攝）

▲從從和納豆。（圖／記者李毓康攝）

《悶鍋出任務》亮點之一，演員在舞台上「快速換裝」，郭子乾在演出前15分鐘，一連扮演張菲、韓國瑜、柯文哲、蘇貞昌和郭台銘等5角色。郭子乾分享，在模仿柯文哲前，會先深入觀察對方，「我在模仿柯P時不會只模仿皮相，深入了解他是一個親和力十足的阿伯，他是獅子座，聆聽別人講話時，眼睛是銳利的，發現對方語病，可以一句話戳中要害，這也是他為什麼有這麼多語錄的原因。」

▲▼「悶鍋出任務」總彩排記者會,九孔,郭子乾。（圖／記者李毓康攝）

▲郭子乾和九孔。（圖／記者李毓康攝）

▲▼「悶鍋出任務」總彩排記者會,郭子乾,洪都拉斯,九孔,唐從聖,納豆,吳怡霈。（圖／記者李毓康攝）

▲《悶鍋出任務》演員九孔（後排左起）、吳怡霈、郭子乾、洪都拉斯、從從、納豆（前排右起）、焦凡凡和蕭東意。（圖／記者李毓康攝）

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