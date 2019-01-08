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洪都拉斯「失敗的Man」因他翻身：一通電話等了15年！

記者林彥君／台北報導

東森劇場《悶鍋出任務》在3日到6日在台北城市舞台一連演出5場，舞台劇完美落幕，大受好評。洪都拉斯在劇中有段內心獨白，真摯的言語，感動台下觀眾，他30年前和郭子乾當臨時演員，「我最喜歡當臨時演員，因為當時節目收視率高，連我這個小小的臨演都能被人認識。」

▲▼「悶鍋出任務」總彩排記者會,洪都拉斯。（圖／記者李毓康攝）

▲洪都拉斯（中）。（圖／記者李毓康攝）

洪都拉斯當時和郭子乾當時未真正進入演藝圈，常為演出到處借假髮跟道具，郭子乾有天突然跟他說要去當藝人，道具以後得要他自己去借，「聽到後替郭哥開心，但是我呢？我也想當藝人。」

▲▼「悶鍋出任務」總彩排記者會,郭子乾,洪都拉斯,九孔,唐從聖,納豆,吳怡霈。（圖／記者李毓康攝）

▲《悶鍋出任務》演員九孔（後左起）、吳怡霈、郭子乾,洪都拉斯、從從、納豆（前右起）、焦凡凡和蕭東意。（圖／記者李毓康攝）

洪都拉斯透露，曾在一次公司其他藝人簽約時，獨自待在飯店等待，「當時覺得好難過，眼淚不自覺滴下來。」他之後向公司爭取當藝人，不過公司認為他的類型不適合，讓他受到打擊，「我後來離開演藝圈，可是演藝圈仍在跟我招手，15年後，我接到郭哥的電話，他說偉忠哥要做模仿的節目，要我模仿葉教授。」

▲▼「悶鍋出任務」總彩排記者會,洪都拉斯。（圖／記者李毓康攝）

▲洪都拉斯。（圖／記者李毓康攝）

他上《全民亂講》模仿「葉教授」，錄完後得到節目組的掌聲，至今讓他印象深刻，「我看到偉忠哥臉上燦爛的笑容，是我從來沒看過的表情，他過來跟我說『小洪，你不錯！可以每天都來嗎？』我等這句話等了15年。」他因葉教授進入演藝圈，從此接演電視劇和舞台劇，「我發現以前的滄桑，都變成演戲的本錢。」

▲▼「悶鍋出任務」總彩排記者會,九孔,洪都拉斯。（圖／記者李毓康攝）

▲洪都拉斯（右）在舞台劇中模仿吳蕚洋。（圖／記者李毓康攝）

洪都拉斯在舞台劇中扮吳蕚洋演唱《愛江山更愛美人》，他笑說：「我唱這首歌非常有說服力，因為我的人生比較失敗，他選市長也是失敗，失敗的Man！」《悶鍋出任務》由娛樂教父王偉忠監製，模仿天王郭子乾領銜、洪都拉斯、九孔、唐從聖、納豆、吳怡霈、康茵茵、焦凡凡、蕭東意演出。

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