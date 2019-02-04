過年團康要玩啥？　《新西遊記》5遊戲2人就能玩

記者楊蕎綺／綜合報導

人氣韓綜《新西遊記》以「無厘頭」出名，雖然飛到海外拍攝，但幾乎都在房間裡或車內完成遊戲，看似簡單的關卡卻能造成大爆笑，也因此不只節目裡，一般民眾也能輕鬆上手，在春節團聚或是團康活動的場合上超適合一起玩，不知不覺殺掉1、2小時不是問題！

三角帽遊戲

只需要一個簡單的道具－慶生三角帽，就可以看著親友上演「雞吃米」的畫面囉（誤）～看似不難，但其實要從帽尖小洞裡找東西、踢毽子，都是很有難度的遊戲喔！

寂靜中的吶喊

其實就是台灣先前流行過的「唇語遊戲」，遊戲中2位挑戰者必須戴上播有音樂的耳機，靠唇語猜出題者嘴裡唸的是什麼題目，要小心玩這個遊戲，嗓子別喊啞啦！

猜圖片

這可以說是《新西遊記》最有名的遊戲，規則和道具一樣非常簡單，只要一方舉起圖片，對方就要答出圖片中的人名或是東西名稱，雖然節目中出現的都是很常見的用品，也都是大多數人都知曉的人物，但在緊張的氛圍下，要全員答對可是超有難度的！P.O剛加入時就曾坦言，在電視機前看都很簡單，還以為誤答只是節目效果，實際玩過才知道很容易「腦袋突然空白」。

音樂Quiz

聽歌或台詞，猜是在哪一部電影或電視劇出現的，相當考驗腦中的片庫記憶！

接下去說

由出題者說出前面部分，答題者則必須接下去說，題目範圍可以非常廣泛，例如主題是電視劇，出題者說「常請吃飯的」，答題者必須回答「漂亮姊姊」，出題者說「金秘書」，答題者則必須接下去「為何那樣」，若主題是藝人姓名，出題者說「李奧納多」，答題者則可以回答「狄卡皮歐」。

▼以上5個遊戲大家可以在家玩玩看，最重要的是「遊戲只是遊戲」，不要玩出火氣喔～（圖／翻攝自《愛奇藝》）