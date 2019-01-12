丁噹後台捕捉超大咖「王嘉爾」！　力邀他：欣賞催淚音樂劇

記者關韶文／台北報導

「全民情歌天后」丁噹11日再次登上浙江衛視《夢想的聲音》舞台，與黃霄雲共同演唱《一樣的月光》。值得一提的是，丁噹在後台遇到人氣導師王嘉爾，丁噹也盛情邀請了他前來觀賞《搭錯車》這部歷久彌新的催淚音樂劇。

丁噹和黃霄雲搭檔演唱的《一樣的月光》堪稱史上最特別的演繹。丁噹在導師胡彥斌的建議下，在歌曲的後半段副歌部分引入了美聲唱腔，讓這首金曲煥發了嶄新的生命力，更為纏綿動人，在舞台上也更富戲劇性。

▲丁噹後台捕捉王嘉爾。（圖／相信音樂提供）



五位導師無不折服於丁噹的實力高音，起立致敬。現場觀眾掌聲雷動，場外網友也紛紛留下「全場最佳」的高度評價。《一樣的月光》正是出自丁噹擔綱女主角的音樂劇《搭錯車》主題曲。此次舞台，丁噹將戲劇和演唱巧妙融合，給聽眾帶來不一樣的聽覺體驗。在後台巧遇了第一期曾表白「你的聲音我每天晚上都想聽」人氣導師王嘉爾，丁噹也盛情邀請了他前來觀賞《搭錯車》這部歷久彌新的催淚音樂劇。

▲▼丁噹、胡彥斌合唱。（圖／相信音樂提供）

丁噹長年旅居在外工作，此次回到家鄉也是感觸頗多。當她再次以歌手的身份登台返場，她激動地說，「回到這裡也是回歸初心。今年是我出道12年，我始終熱愛歌唱、熱愛舞台，想在這裡跟你們分享我所熱愛的歌曲。」而面對網絡上歌迷朋友們為她「叫屈不平」，她積極表示，「在不斷推進的音樂浪潮前，我始終是個學生。在給我機會的每個舞台前，我永遠是個新人。」

除了在《夢想的聲音》舞台上收獲了如雷掌聲，在《金曲撈之挑戰主打歌》上，丁噹也將《達爾文》唱出獨特的「丁氏風情」讓人煥然一新。《搭錯車》也將在2月漂洋過海，2月5日抵達多倫多索尼表演藝術中心（Toronto Sony Centre）、2月9日溫哥華大劇院（The Centre in Vancouver for Performing Arts），陪伴海外華人一起過年。3、4月將前進南京、武漢、上海。