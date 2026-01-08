是6個月早產兒！丟丟妹心臟劇痛送醫險喪命　痛哭交待遺言「病況曝光」

記者孟育民／台北報導

「直播天后」李明珊（丟丟妹）上個月心臟突然劇痛，緊急前往急診，直言痛到用頭去撞圍欄，「我覺得我的命快要死在那裡」，健康狀況令人擔憂。丟丟妹現身媒體餐敘，透露醫院初步檢查發現「心臟偏小顆，但心房偏大，還有一點心律不整」，當時醫師在說明病況時神情凝重、面有難色，卻不敢講得太明確，目前確切病因仍待進一步釐清，已安排於17日回診接受更完整檢查，現階段先靠藥物控制。她也坦言，身體狀況已影響工作，「最近在直播真的站不住，可能會坐著播，因為體力發現真的沒辦法。」

▲▼丟丟妹身體狀況令人擔憂。（圖／記者鄭毓齡攝）

回憶當時在急診室的狀況，丟丟妹仍情緒激動，透露當下痛到大哭，也不滿第一時間護理師態度不佳，甚至一度照錯心電圖，狀況百出。她表示：「打嗎啡也沒用，嗎啡一打下去我很像被火燒，真的很痛、很痛，痛到喘不過氣，最後是整個內臟都在痛，我就說不要再打了，結果後來還過敏，全身腫起來，那是會死人的。」

她也透露，光是去年就發病兩次，尤其去年12月那次痛到邊哭邊打電話給經紀人，一度以為自己撐不過去，男友Tommy在一旁也相當擔憂，她甚至提前交代遺言，「我是真的快死掉，我家人都打一輪，我是真的很痛，生小孩都沒那麼痛。」

▲丟丟妹痛到當場大哭，男友Tommy全程陪伴在側。（圖／記者鄭毓齡攝）

事實上，年僅31歲的丟丟妹前年5月底才動手術摘除膽囊，去年檢查又發現肝癌指數過高，如今連心臟都出問題。她也自爆自己是早產兒，僅6個月就出生，因此先天心臟狀況本就不佳，讓她有感說：「我內臟應該都壞完了，我去年才真的發現身體有差，我會減少直播時數，不然我可能會早死，我爸現在基本上每天都會打電話關心我。」

▲丟丟妹自爆是早產兒。（圖／記者鄭毓齡攝）

因為身體頻頻亮紅燈，丟丟妹也計畫年後將台中與土城兩間公司整合，集中營運在同一地點，減少來回奔波的負擔，「這樣我就不用那麼累兩邊跑，整合對我來說是好的，不然真的太累了。我現在很早就要起來，以前是睡到下午四、五點，現在中午前就要起來接電話，我真的覺得很阿雜。」

