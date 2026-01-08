頂流男星秘戀小16歲女新人！　網質疑「未成年交往」鬧大了

記者田暐瑋／綜合報導

大陸頂流男星檀健次先前才被網紅司曉迪踢爆有男女關係，7日再爆出「新嫂子」，19歲新人女星劉一諾公開兩人交往證據，並PO出多張同款物品的照片，以此證實戀情，但有粉絲質疑兩人交往時，女方疑似是未成年，若屬實，他的形象將大受打擊，對此，女方也做出回應。

▲檀健次被爆秘戀劉一諾。（圖／翻攝自微博）



檀健次今年35歲，而劉一諾則是2006年出生，兩人相差16歲，隨著劉一諾的爆料，外界對他們的年齡差距以及交往期間的法律問題展開討論，質疑女方在和檀健次交往時，極有可能是未成年，針對粉絲的擔憂，劉一諾在社交媒體上回應表示，與檀健次交往時已經成年，並強調雙方的關係是單純的，並沒有其他複雜情況。

▲檀健次被爆秘戀劉一諾。（圖／翻攝自微博）



此外，劉一諾在面對質疑時強調，與檀健次的戀情是她主動提出分手的，重申在戀愛期間已經成年，然而，檀健次方面對此並未做出詳細回應，僅以一段和愛犬玩樂的影片回應：「PROOF：三隻單身狗。」劉一諾則表示本來只是想記錄戀情，「以及不想被當成曾經爆出來的女生那樣的身份（每個女生都值得被愛被尊重），沒想到會發酵至此地步，給大家造成了不便、傷害和困擾，對不起。」

