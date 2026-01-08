天選之人！丟丟妹健康亮紅燈疑中邪「曝超玄神跡」　公開事業重大計劃

記者孟育民／台北報導

深耕直播圈超過10年、坐擁百萬粉專的直播天后丟丟妹，向來拚命三娘的她，竟把命拚到閃過人生跑馬燈，兩個月內兩度因心臟不適緊急送醫，讓她不得不正視長期過勞帶來的警訊，逼出人生與事業的關鍵大轉彎！她痛下決心，加速推動台中、土城兩家公司企業整合，集中火力、提升戰力，徹底告別蠟燭兩頭燒的生活。

▲ 丟丟妹公開事業計劃。（圖／記者鄭毓齡攝）

丟丟妹離婚後，她一人身兼多職，同時扛起台中、土城兩家公司營運，長期處於高壓與過勞狀態，當事業往上爬，健

康卻因此付出代價，不僅曾因膽發炎動刀摘除膽囊、自律神經失調，近期更接連傳出心臟警訊。她透露去年11月從中國直播工作回來後，身體就出狀況，也查不出原因，家裡有玄學背景的丟丟妹忍不住懷疑自己「是不是卡到」，她日前前往新店宮廟求解，神明太子降駕時竟直接畫出西藏女財神「扎基娘娘」的神像，指點她被「啟靈」，身體才因此變得格外敏感，也因為太玄，讓她不得不信。

但天命之路不好走，神明當下先幫她關上這條路，她也承諾待春暖花開之時，一定要親赴西藏扎基寺還願，以感念娘娘的緣份。

▲丟丟妹分享一連串超玄事蹟。（圖／記者鄭毓齡攝）



回到現實面，為了讓自己走得更長遠，她立刻啟動事業重整，兩家公司最快農曆春節後完成整合，以解決她分身乏術難以兼顧的問題。未來改以土城總部作為主要營運據點，台中部分人力也會整合至土城繼續效力，且不排除再新增團隊、擴大組織布局。至於旗下「樓頂揪樓下」與「丟丟妹」兩大粉絲團也有望合體，粉絲總數突破160萬，將成為全台最具規模的直播大平台。