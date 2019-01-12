荷蘭為蔡明亮舉辦電影回顧展！「門票早早就賣完了」

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記者林映妤／台北報導

蔡明亮執導華人首部VR電影《家在蘭若寺》日前受荷蘭Eye電影博物館邀請，10日起進行為期3週VR展映，目前人在阿姆斯特丹的蔡明亮開心表示：「我的影片在他們2012年才完工的『像一隻海上的眼的電影館』做20天展映，我覺得很驕傲，而且每天5場的VR《家在蘭若寺》，票早早就賣完了！」

這次鹿特丹影展主席Beto Beyer及龐畢度電影部門負責人Sylvie pras都特別來體驗《家》片，Sylvie pras在觀賞過後表示相當震驚，這是她至今體驗過最佳的VR作品；Beto Beyer也稱讚《家》片營造的氛圍極佳，完全不覺得影片冗長，可以一直沉浸在其中。

▲▼蔡明亮開心表示回顧展門票早已銷售一空。（圖／HTC提供）

除了《家在蘭若寺》，Eye電影博物館也舉辦了蔡明亮的回顧影展，從10日到30日將放映10餘部作品。《家》片這次的放映配備採用HTC VIVE Pro頭顯及HTC全球首創的TMS（劇院管理系統），由於影像的優化與設備規格的提升，蔡明亮對這次的放映效果相當滿意，讓《家在蘭若寺》的觀看與體驗效果，比起在威尼斯放映的版本，有了大幅度的改善，再次向全世界展現了台灣的科技文創競爭力！

為了回顧展，蔡明亮及李康生特別飛往阿姆斯特丹，蔡明亮表示：「《你的臉》是開幕片，Eye 電影博物館館長總監Sandra den Hamer致詞說，她認識我已27年，從《愛情萬歲》開始，後來她任鹿特丹電影節主席，小康的《不見》還得了首獎。我說我喜歡27這數字，那是我的出生日，27年變化很大，我甚至還拍了VR，但也有不變的，我還在拍小康。」

▲李康生很開心看到《家在蘭若寺》優化的版本問世。（圖／HTC提供）