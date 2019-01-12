ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

荷蘭為蔡明亮舉辦電影回顧展！「門票早早就賣完了」

記者林映妤／台北報導

蔡明亮執導華人首部VR電影《家在蘭若寺》日前受荷蘭Eye電影博物館邀請，10日起進行為期3週VR展映，目前人在阿姆斯特丹的蔡明亮開心表示：「我的影片在他們2012年才完工的『像一隻海上的眼的電影館』做20天展映，我覺得很驕傲，而且每天5場的VR《家在蘭若寺》，票早早就賣完了！」

這次鹿特丹影展主席Beto Beyer及龐畢度電影部門負責人Sylvie pras都特別來體驗《家》片，Sylvie pras在觀賞過後表示相當震驚，這是她至今體驗過最佳的VR作品；Beto Beyer也稱讚《家》片營造的氛圍極佳，完全不覺得影片冗長，可以一直沉浸在其中。

▲▼蔡明亮、李康生至阿姆斯特丹參與VR電影《家在蘭若寺》展映活動。（圖／HTC提供）

▲▼蔡明亮開心表示回顧展門票早已銷售一空。（圖／HTC提供）

▲▼蔡明亮、李康生至阿姆斯特丹參與VR電影《家在蘭若寺》展映活動。（圖／HTC提供）

除了《家在蘭若寺》，Eye電影博物館也舉辦了蔡明亮的回顧影展，從10日到30日將放映10餘部作品。《家》片這次的放映配備採用HTC VIVE Pro頭顯及HTC全球首創的TMS（劇院管理系統），由於影像的優化與設備規格的提升，蔡明亮對這次的放映效果相當滿意，讓《家在蘭若寺》的觀看與體驗效果，比起在威尼斯放映的版本，有了大幅度的改善，再次向全世界展現了台灣的科技文創競爭力！

為了回顧展，蔡明亮及李康生特別飛往阿姆斯特丹，蔡明亮表示：「《你的臉》是開幕片，Eye 電影博物館館長總監Sandra den Hamer致詞說，她認識我已27年，從《愛情萬歲》開始，後來她任鹿特丹電影節主席，小康的《不見》還得了首獎。我說我喜歡27這數字，那是我的出生日，27年變化很大，我甚至還拍了VR，但也有不變的，我還在拍小康。」

▲▼蔡明亮、李康生至阿姆斯特丹參與VR電影《家在蘭若寺》展映活動。（圖／HTC提供）

▲李康生很開心看到《家在蘭若寺》優化的版本問世。（圖／HTC提供）

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

推薦閱讀

息影作驚現「淡出影壇」關鍵人物！傳奇巨星感動：找回遺失友情

《辛德勒的名單》25年後重新上映！全台「這8家戲院」才看得到

阿根廷「天使殺人魔」現在長這樣　美少年連殺11人已吃45年牢飯

鄭人碩「屁股快撕裂傷」！反掰開男演員：往OO進攻

王陽明寵妻「開房享服務」！拚命做人雙關放閃：她很滿足❤

爆離婚外遇首露面！鄭人碩一次講清「和小薰關係」：我不是吳慷仁

《來去高雄》挨轟　炎亞綸心疼白冰冰：她有她的價值

金球獎／紅毯8美！她炸出「東西半球」拚搏　女神卡卡頭髮驚死人

任容萱首映會出現「大咖男星」！出賣Selina：我姊很喜歡你

《大三元》招財神曲聽一遍就洗腦！台語歌王rap饒炸粉絲跪了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

全智賢堅持和車太鉉交換鞋穿！18年後終於懂了：這才是愛情

17歲少女泡湯被揭「家醜房事」！醫幫她驗出2條線　表哥定格狂冒汗

用垃圾袋、毛巾煮麵！　孫安佐曝「監獄最夯料理」4步驟：OO我婆啦

長髮「滴姐」正臉曝光掀暴動！　蔡阿嘎眼冒愛心：太正了

BLACKPINK Lisa染成漸層淺灰髮色！　仙女美貌震驚1.2萬網友

「霸凌者燒死我的爸媽⋯」　高中少女報復同學血染雪地

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

大根突襲素顏　熊熊超兇睡衣「正面趴床」吳宗憲驚喊：WOW！

大女兒難產、小女兒急產…　許維恩二姊連2胎「沒了半條命」！

王陽明寵妻「開房享服務」！拚命做人雙關放閃：她很滿足❤

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蔡明亮, 李康生, 家在蘭若寺, VR

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「台灣唯一女星」入圍亞洲電影大獎！她強尬惠英紅、松岡茉優
  2. 孫生睡木椅6年「第一次期待過年」　利菁曝對話截圖：看到想哭！
  3. 獨家照／大飛紐約求婚記！「擁吻果凍姐姐」8張閃圖甜到炸
  4. 曾國城犯「麻將禁忌」　打1圈輸3萬：把把都跟我有關
  5. 《玩很大》試用期滿！小鬼卡關突爆「可能我被換掉」　網錯愕：真要走？
  6. 少女時代驚喜訪台中夜店！　中部粉絲暴動：衝一波
  7. 《YG寶石盒》一口氣刷9人！老楊終於宣布新男團正確人數
  8. 含羞草娃娃機「1台半月賺4萬」有人投錢不夾⋯原因超暖
  9. Albee范乙霏遠雄尾牙「深V掉半球」！　搭檔張立東：我們是神鵰俠侶
  10. 荷蘭為蔡明亮舉辦電影回顧展！「門票早早就賣完了」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366