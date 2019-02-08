專訪／一直拍戲，只是不紅！曾之喬5年前計劃拍完《四千金》退演藝圈

記者林奕如／專訪

曾之喬14歲以Sweety出道，成名太快，得失心重，就在19歲事業最旺那一年，陷入憂鬱症情緒，長期失眠、掉頭髮，之後7年時間，在演藝圈載浮載沉，沒有被看見，她坦言接演《我的寶貝四千金》前已經萌生退意，「正好10年了，拍完之後沒人再找我就退吧！」





▲曾之喬新書揭內心傷口 。（圖／記者周書羽攝）



她在個人著作《一個人去丹麥，寫一本書》，揭開當時內心傷口，「過去的我非常鑽牛角尖，自虐想法生起，就會在我腦中肆無忌憚亂竄，虛弱承受這樣動彈不得的無力感，我都會覺得我的背好痛好痛，就是知道曾經能夠飛，但再也飛不起來，這樣的惡性循環過了一夜，甚至好幾夜，幾乎殺死我所有的信心。」

▲曾之喬接受《ETtoday星光雲》專訪 。（圖／記者周書羽攝）

她想做好一切，心卻是愈慌張，近6年零代言，走在路上沒人認識，曾之喬嘆了一口氣：「當時很茫然，覺得很像鬼打牆，還請前輩帶我去算命，『我真的適合做這行嗎？』算命師回答：『妳就適合這一行』，但我很懷疑，是不是他們有串通好安慰我。遇到試鏡不過，導演安慰我不要急，時機還沒到，但導演不給我機會，什麼時候時機才會到。」

20歲那一年，她清晰聽到一個聲音「妳一個人去丹麥」，但延遲至23歲終於鼓起勇氣，去世界上最快樂的國家找快樂，結束第一天行程，迫不及待打電話給家人、男友、朋友，但都沒有人接，她在飯店崩潰到大哭，才了解根本不知道如何跟自己相處。





▲曾之喬淚灑新書發表會。（圖／記者黃克翔攝）

丹麥之行成為轉捩點，她心態陸續調整，「我不用靠曾之喬是藝人去證明我的價值，也不會去害怕別人的眼光。」她笑說，2014年接演《四千金》時，心想出道10年了，剛好是一個段落，也可以跟別人說嘴，第一份工作維持這麼久，不是吃不了苦的人，若再沒有邀約就退出演藝圈，覺得找其他工作也可以。

▲曾之喬和謝佳見「一飛夫妻」爆紅。（圖／曾之喬臉書）

沒想到這部戲大紅，讓她再度回到大眾的視線前，但她體悟到，藝人行業真的很殘酷，有時被問在忙什麼，明明就沒工作、沒代言，但還是要回答有邀約、看劇本中，假裝有行情，「那就算我中間一直有在拍戲，只是戲不紅、收視率不高，拍了很多沒人看的戲，大家也還是不會看到你。」

▲曾之喬曾想過拍完《四千金》退演藝圈 。（圖／記者周書羽攝）

在這本書中，有一組照片靈感取材一部影片，正擊中曾之喬的內心，「裡頭的女生穿著大紅禮服在黑夜奔跑，她在哭，那種反差更加孤獨，就像藝人們，在光鮮亮麗外表下，即便跟別人說再多次有多麼辛苦，大家也感受不到，絕大部分的人，就只是看到表面，所以拍攝當下，穿著那套華麗禮服我哭了。」