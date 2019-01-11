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西城男孩「解散六年」震撼宣布合體！　新歌藏洋蔥逼哭老粉

記者蕭采薇／綜合報導

西洋樂壇2019開春就傳來好消息，愛爾蘭美聲天團西城男孩（WestLife）解散六年後，破天荒宣布合體，正式宣佈加盟環球音樂旗下的Virgin EMI唱片，並無預警釋出重組後的全新單曲《你好吾愛／Hello My Love》，呼應他們的暢銷金曲《My Love》當中的歌詞「To see you once again, my love」。

▲▼西城男孩解散六年重組回歸。（圖／環球音樂提供）

▲西城男孩解散六年重組回歸。（圖／環球音樂提供）

西城男孩除了同時宣布今年將舉辦的出道20年的巡迴演唱會日程，更極有可能於今年推出回歸後的全新專輯。天團重新合體的消息傳出後便引起全球粉絲暴動，在網路上紛紛表達慶賀並期待西城男孩回歸之後的新作品。

西城男孩可說是橫跨千禧年世代的偶像團體，1999年隨即憑藉單曲《Swear It Again》走紅，其他紅遍大街小巷、每個人都耳熟能詳的《My Love》、《You Raise Me Up》、《Flying Without Wings》等西洋歌曲，無論是原創或是翻唱，首首都是經典，不僅在全球創下5500萬張專輯銷售，成為英國21世紀最暢銷的男孩團體之外，更是所有七年級生的共同回憶。

▲▼西城男孩。（圖／翻攝自網路）

▲西城男孩解散六年重組回歸。（圖／翻攝自網路）

西城男孩創團成員共有五位，2004年其中的團員布萊恩決定離團，之後便始終維持四位成員直至2012年解散。沒想到經過了六年，西城男孩竟然透過社群媒體宣布重返樂壇，最新專輯將在今年度推出。西城男孩出道以來共創造14首全英冠軍歌曲，僅次於貓王和披頭四。

這次無預警推出的全新單曲《你好吾愛／Hello My Love》特別找來目前當紅的歌手紅髮艾德與黃金製作人Steve Mac聯手打造，搭上團隊出名的溫情嗓音及音樂風格。為慶祝他們出道20周年，西城男孩也預計於英國及愛爾蘭進行2019年度的巡迴演唱會，這次睽違許久的演唱會門票也讓英國歌迷瘋狂搶票，短短48小時內即賣出40萬張，刷新他們成團以來最快的銷售紀錄。

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