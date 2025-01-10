《海角七號》水蛙轉當房仲8天簽約第1單　簽完嗨唱〈國境之南〉

記者黃翊婷／綜合報導

藝人小應（應朗丰，原名：應蔚民）因在電影《海角七號》中飾演「水蛙」一角爆紅，後來退出演藝圈改當工程師，今年元旦又宣布轉換跑道當房仲。小應9日分享好消息，表示自己8日完成人生第一張房屋委賣契約，簽完還附帶唱一段〈國境之南〉讓客戶高興，「如此特別服務是我想追求的方式」。

▲小應去年底通過考試，取得不動產營業員執照。（圖／翻攝自Facebook／應朗丰）

小應是「夾子電動大樂隊」主唱，當時以一曲〈七彩霓虹燈〉為人所知，接著他在電影《海角七號》中飾演車行黑手「水蛙」一角，知名度再度上升，後續也演出多部舞台劇、電影，但他在去年宣布退出演藝圈，轉換跑道當起工程師。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年元旦小應再次轉換跑道，他表示，自己在2024年底通過資格考試，拿到不動產營業員執照，並從今年元旦起開始上班。

小應9日在臉書發文分享好消息，他提到，自己是音樂創作人，現在專心當房仲，希望創造專業、有特色的服務特質，8日簽到人生第一張房屋委賣契約，簽完約附帶唱一段〈國境之南〉讓客戶高興，「如此特別服務是我想追求的方式」，晚間還去參加聚會與華語最優秀音樂創作人聚餐，實在很難得，很感謝所有支持他的粉絲與客戶，未來他會繼續努力。