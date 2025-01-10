鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！認了0桃花：不知道我哪裡出問題

記者潘慧中／綜合報導

鬼鬼（吳映潔）10日突然在社群網站拋出震撼彈，PO出孕照「好好兩個心臟一起呼吸著」，讓粉絲又驚又喜。其中格外引起討論的是，她2024年6月出席活動時還表示，自己仍然單身，只是沒細說已經單身多久。

▲鬼鬼半年前公開露面的模樣。（圖／記者黃克翔攝）



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當時被問到擇偶條件時，鬼鬼笑說希望對象可以和她無話不談的聊天，「我沒有碰過這樣的人，以前都是要認識久的才會，但交往之前就可以好好說話的蠻少。」

▲鬼鬼當時自稱「還是單身」。（圖／記者黃克翔攝）



到了2024年7月，鬼鬼一如往常地出席記者會，被問到是否想找另外一半時，她表示自己是走順其自然的路線，「因為現在帥哥不多了，我找不到心中滿意的，就不一定要積極談戀愛，談戀愛就要做更多事，我現在房貸壓力有點太重，覺得自己一個人很好。」

▲鬼鬼2024年7月穿著超蓬洋裝現身。（圖／記者孟育民攝）



鬼鬼當時還透露身邊毫無桃花，歷任男友都是靠自己追求來的，「我也不太出去玩，所以沒有追求者，我出國頻率算是蠻長的，但也完全沒豔遇，我不知道我哪裡出問題！」她笑說身邊的朋友都知道自己很挑，所以都不敢介紹對象。

▲鬼鬼10日無預警PO出孕照。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）