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贈票／玄彬、李棟旭雙帥共演！《ETtoday》送你去看電影《哈爾濱》

記者吳睿慈／台北報導

史詩鉅片《哈爾濱》由玄彬、 朴正民、 趙祐鎭、 全余贇、朴勳、劉在明 、李棟旭領銜主演，片商網銀國際影視日前重磅釋出導演、製作人與兩位演員玄彬、朴勳來台會影迷的消息，《ETtoday》送你去看電影，由片商在1月14日舉辦的電影特映會，只要參加活動就有機會親臨現場，大銀幕上見證男神玄彬風範。

▲▼贈票／落腮鬍玄彬帥出新高度　《ETtoday》送你去看電影《哈爾濱》（圖／網銀國際影視提供）

▲玄彬即將為電影《哈爾濱》來台宣傳。（圖／網銀國際影視提供）

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《哈爾濱》斥資300億韓幣重金打造，集結兩大男神夢幻共演，片中玄彬飾演韓國獨立運動家安重根，率領獨立軍組織對抗日本軍隊，和同袍李棟旭、朴正民、趙祐鎭、劉在明有許多考驗演技實力的對手戲，其中李棟旭更因為對日本戰俘的立場不同而和玄彬有衝突，男神對上男神，令粉絲相當期待。

▲《哈爾濱》由玄彬、李棟旭主演。（圖／網銀國際影視提供）

▲《哈爾濱》由玄彬、李棟旭主演。（圖／網銀國際影視提供）

本片劇情圍繞在韓國獨立運動家安重根與同袍的革命故事，玄彬坦言演出這位真實歷史人物的壓力不小，因為想傳達對先烈的感謝，背負著這樣的心情與責任感，玄彬為戲做足大量功課，曾在節目上談到拍片歷程，安重根年紀僅僅30歲就決心為國犧牲，策畫暗殺任務時，他感性說道：「我在30歲會有那樣的想法嗎？我能做到嗎？」

▲《ETtoday》搶先送你去看電影《哈爾濱》。（圖／網銀國際影視提供）

▲《ETtoday》搶先送你去看電影《哈爾濱》。（圖／網銀國際影視提供）

隨著電影《哈爾濱》即將於1月29日在台上映，台灣片商網銀國際影視回饋影迷，將於1月14日晚間19點10分在台北松仁威秀影城舉辦《哈爾濱》電影特映會，《ETtoday》送你去看電影，只要參加韓星爆爆IG「etkoreastar」舉辦的贈票活動，就有機會親臨現場。

【《哈爾濱》電影特映會活動資訊】  

★演出時間：2025/1/14 19：10 （以現場實際狀況為準）  

★演出地點：台北松仁威秀影城（TITAN SCREEN巨幕影廳）

★演出地址：台北市信義區松仁路58號10樓  
◎活動時間：2025/1/10～1/12（日）23:59止  
◎得獎獎項：《哈爾濱》電影特映會雙人門票（限量5組，一組兩張）。  

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。  
※ 活動小組將會於1/13（一）在本篇新聞稿內公告中獎名單，並以 E-mail 通知活動得獎者，請記得至「會員設定」內填妥完整及正確的會員資料（尤其是連絡電話及信箱，請務必確認正確喔！若填錯，以致於聯絡不到，那就太可惜了）。 詳細演唱會規則及辦法，請見活動頁詳述。

【注意事項】  

※中獎者於當天活動現場領取票券  
兌換日期：2025/1/14 
兌換時間：開演前半小時排隊取票(逾時不候)  
兌換地點：台北松仁威秀影城（TITAN SCREEN巨幕影廳） 
台北市信義區松仁路58號10樓  

※此活動贈票無法參加福利內容抽獎 
※票券視同入場券敬請小心保管，如發生遺失、破損、燒毀或無法辨識等狀況，恕不補發或退換。任意塗改、影印或套印、掃描複製票券，均屬無效票。  
※因考量整體音量恐對孩童造成影響及其身高受限而影響視線，故未滿13歲不得參加抽獎及入場。  
※若有任何形式非供自用而加價轉售（無論加價名目為代購費、交通費、補貼等均包含在內）之情事經查屬實者，得不予退票，並得依社會秩序維護法第64條第2款逕向警方檢舉。  
※相關規定以活動官網及現場公告為主，主辦單位保留加場、修改、終止及本活動相關演出內容異動之權力

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