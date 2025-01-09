49歲三級片女神被嘲身材下垂！靠「翹臀神器」練出蜜桃臀回春雪恥

記者劉宛欣／綜合報導

49歲香港女星麥家琪出道28年，最初以性感形象聞名，最廣為人知的，便是曾與吳彥祖合作三級片《偷窺無罪》，當年全裸演出尺度超大，後續還有《聊齋艷譚之幽媾》、《迷失樂園》、《西廂艷譚》等作品，婚後才漸漸淡出演藝圈，當年曾是不少男性心中的夢中情人的她，先前曾被指身材走樣，甚至上圍下垂，引起網友熱議。

▲麥家琪是曾推出過好幾部三級片。（圖／翻攝自劇照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲麥家琪近日參加活動時，瘦了一大圈。（圖／翻攝自微博）

麥家琪在2006年嫁給香港知名律師王國豪，夫妻倆育有兩子一女，婚後她淡出演藝圈，專注於家庭生活。近年她重返公眾視野，透過拍片分享日常生活，也加入直播帶貨吸金。儘管她穿著保守，但因年齡和生育影響，身材被不少毒舌網友批評她身材已經「開始下垂」。為此她下定決心開始積極健身。

▲麥家琪積極健身保持身材。（圖／翻攝小紅書）

麥家琪健身的項目包含重訓、跑步以及使用被稱為「翹臀神器」的樓梯機。經過一段時間的努力，她不僅變得纖瘦，身材更回復年輕時的緊緻線條，蜜桃臀格外引人注目，讓人忍不住稱讚，網友紛紛留言表示「都要50歲了還這麼自律」、「還是這麼美，風韻猶存」。