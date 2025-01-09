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徐懷鈺爆疏遠小S內幕！　公開真心話「心結藏17年」當場噴淚

記者孟育民／台北報導

東森綜合由小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》，近日邀到大來賓徐懷鈺暢談過往，透露和ASOS同期出道成為好友；但沒想到她竟透露，當年因工作到大陸拍戲，回來時卻發現和大小S、范曉萱關係疏遠，這讓她相當無奈：「果然不能太常出去，因為好友們都已經有了別的朋友」此話一出，讓小S大受驚嚇，隨著往事一件件提起，這番遲了17年的告白，瞬間逼哭小S。

▲▼ 小S和徐懷鈺心結藏17年 。（圖／東森綜合台提供）

▲▼小S和徐懷鈺心結藏17年 。（圖／東森綜合台提供）

▲▼ 小S和徐懷鈺心結藏17年 。（圖／東森綜合台提供）

徐懷鈺還原當年狀況，她與大小S、范曉萱及吳佩慈都是玩在一起的好友，但當時接到大陸戲約便飛去拍戲，沒想到回來後好友群們各自都有了別的好友，一行人漸行漸遠，這心結讓徐懷鈺藏在心底17年。徐懷鈺向小S坦白這件事，小S聽完後相當震驚，開玩笑說：「所以妳有在care我們的友誼？我一直以為妳是吳佩慈的朋友，所以妳很看重我是不是，妳也是我朋友嗎？」

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小Ｓ隨即解釋道，本來真的以為徐懷鈺只是把她們當成「表面朋友」，真的沒想到自己被放到這麼重要的位置；如此真實的內心話，讓徐懷鈺瞬間淚崩，也讓小S心揪了一下忍不住落淚，兩人擁抱在一起。

▲▼ 小S和徐懷鈺心結藏17年 。（圖／東森綜合台提供）

▲▼徐懷鈺吐露心聲落淚。（圖／東森綜合台提供）

▲▼ 小S和徐懷鈺心結藏17年 。（圖／東森綜合台提供）

徐懷鈺更罕見說出真心話：「進演藝圈這麼久，認識妳們那段時間是我最快樂的時候」相當感人。有趣的是，小Ｓ真的忘記這些經歷，忍不住自嘲：「我好沒人性喔，而且我竟然還說『妳不是范曉萱的朋友嗎？』我要大哭特哭了！我完全失去記憶，我之前可能真的酒喝太多！」

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小S, 徐懷鈺, 小姐不熙娣

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