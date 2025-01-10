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防彈退伍首位！j-hope宣布5月台灣開唱　「林口連唱兩天」嗨翻萬人

記者吳睿慈／綜合報導

國際天團防彈少年團近兩年來，成員陸續入伍報到當兵，繼大哥Jin、j-hope陸續退伍後，他們近期復工動作頻頻，j-hope於10日終於傳來好消息，即將展開巡演「HOPE ON THE STAGE」，台灣站於5月登場，連續兩天狂歡林口體育館，令歌迷又驚又喜。

▲▼ 防彈退伍首位！j-hope宣布5月台灣開唱　「林口連唱兩天」嗨翻萬人。（圖／翻攝自j-hope官方IG）

▲防彈陸續退伍後，正式回歸樂壇活動。（圖／翻攝自j-hope官方IG）

j-hope自2024年10月退伍後，近期積極與歌迷互動，他10日透過官方頻道正式宣佈新一場巡演「HOPE ON THE STAGE」的消息，強勢回歸樂壇，演唱會將以首爾為起點，在2月28日開跑，接下來會前往雅加達、澳門、曼谷等地。

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此套巡演的台北站部分則是預計於5月24、25日登場，j-hope將在林口體育館連唱兩天，預計與逾萬名ARMY（官方粉絲名稱）共襄盛舉。

▲j-hope是防彈退伍第一位宣布來台開唱的成員，5月林口連唱兩天。（圖／翻攝自j-hope官方IG）

▲j-hope是防彈退伍第一位宣布來台開唱的成員，5月林口連唱兩天。（圖／翻攝自j-hope官方IG）

值得一提的是，他是成員退伍後，第一位宣布展開巡演的成員，作為防彈第一人強勢回歸，也讓粉絲驚喜不已，大批歌迷摩拳擦掌準備搶票。只是台灣主辦方目前尚未宣布相關訊息，細節待公布。

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