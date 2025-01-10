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鬼鬼懷孕被問「爸爸是誰」！緋聞4對象起底 網揪1生女線索：難怪

記者潘慧中／綜合報導

鬼鬼（吳映潔）10日突然在社群網站拋出震撼彈，PO出疑似懷了女兒的孕照「好好兩個心臟一起呼吸著」，粉絲又驚又喜的同時也好奇留言詢問「爸爸是誰啊」，掀起外界的高度討論。

▲▼鬼鬼。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔）

▲網友反應。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔）

此外，由於鬼鬼上一次公開露面是在2024年7月，加上錄製《嗨！營業中》第4季的時候，後期無預警以「臨時有事」為由請假，等同於神隱了約半年生小孩，讓不少網友恍然大悟地說：「難怪突然不見了」、「難怪營業中後面都沒看妳出現」、「沒在營業中原來是懷孕了」。

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▲▼鬼鬼。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔）

▲▼鬼鬼2024年7月的照片不是穿著寬鬆衣服，就是遮住肚子。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔）

▲▼鬼鬼。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔）

事實上，鬼鬼出道以來憑藉著甜美外貌、古靈精怪的個性，深受外界喜愛，歷年來也傳過不少緋聞，胡宇威、連晨翔和禾浩辰都曾是她的緋聞男友，但她始終從未承認過，僅坦承追求過周湯豪。

▲鬼鬼僅承認10多年前追求過周湯豪。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔）

值得一提的是，鬼鬼2017年曾上節目《飯飯男友》分享以前的秘密戀情，她透露當初完全以戀愛為主，也不在意彼此是「地下情」，但因為發生一些事情，男方某天突然以「個性不合」為由要求分手，她當時也認為這是兩人分開的真正原因，直到後來發生了某些事，才恍然「（個性不合）只是當下的一個理由」。

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