台積電尾牙「峮峮中空現身」！韋禮安一看到舞台規格驚：根本演唱會

記者潘慧中／綜合報導

近期適逢尾牙季，各大公司無不使出渾身解數邀請各大明星，準備表演節目犒賞辛苦一整年的員工。眾所矚目的台積電尾牙於9日舉辦時，不但邀請到韋禮安熱唱，峮峮也中空現身辣舞了！

▲峮峮9日中空現身台積電尾牙。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）



從Instagram限時動態中，可以看到峮峮紮起雙丸子頭，身穿充滿活力的啦啦隊服裝，中空剪裁辣露蠻腰，百褶短裙則是襯托出穠纖合度的雙腿，「每次來都好熱情，開心！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲峮峮久違紮起雙丸子頭。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）



除了峮峮，韋禮安也是表演嘉賓之一。照片中，只見韋禮安穿著白襯衫，肩膀處延伸出黑色的帶子裝飾，下半身搭配灰色西裝褲，領帶上的鏤空設計則平衡了造型的正式感。有趣的是，他一出場就被舞台細節、台下員工的反應驚艷到了！

▲韋禮安走到延伸舞台和員工互動。（圖／翻攝自Instagram／weibirdmusic）



韋禮安透露台積電尾牙的舞台不只有延伸台，台下既是員工又是歌迷的人還用心裝扮成各種角色，身為「海獅會會長」的他看到粉絲的海獅應援後，忍不住笑說「根本演唱會規格」！

▲▼韋禮安受邀熱唱。（圖／翻攝自Instagram／weibirdmusic）

