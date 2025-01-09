野火狂燒13萬人撤離！　崔佩儀證實「貝克宇在洛杉磯」心急發聲

記者劉宛欣／綜合報導

美國加州洛杉磯7日發生大規模野火，造成濃煙籠罩、大量房屋損毀，火勢還蔓延到好萊塢的高級住宅區，造成至少5人死亡，13萬人撤離，現場宛如世界末日，被形容「毀滅性野火」。女星崔佩儀的愛子貝克宇目前正在美國念書，住處正是在野火蔓延處，心急地發文表示「希望野火快撲滅」。

▲崔佩儀的愛子貝克宇才剛從台灣飛回美國。（圖／翻攝自崔佩儀臉書）

崔佩儀9日晚間在臉書曬出一系列貝克宇傳給她的照片，照片中可以看到很多地區持續遭野火吞噬，抬頭看向天空都能看到橘紅色的火勢，甚至整個高速公路都是煙霧，影響駕駛的視線，難以看清楚前方，使得貝克宇趕緊將車子開到安全處，她心疼表示「希望兒子住在洛杉磯好萊塢的野火趕快撲滅，空氣非常差又停電還有颶風，爸爸、媽媽都不在身邊，自己學會如何生存」。

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▲崔佩儀曬出兒子傳來的照片，火勢怵目驚心。（圖／翻攝自崔佩儀臉書）

根據外媒報導，由於野火肆虐的地方就在好萊塢附近，有不少好萊塢明星、名人的房子也遭到野火波及，像是名媛派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）、歌手曼迪摩爾（Mandy Moore）、演員約翰·古德曼（John Goodman）比利克里斯托（Billy Crystal）、（安東尼·霍普金斯）Anthony Hopkins、馬克哈米爾（Mark Hamill）、詹姆斯伍茲（James Woods）等。

美國總統拜登的發言人8日晚間表示，拜登總統已經取消飛往義大利的行程，以方便協調、指揮聯邦政府調動支持力量救災。