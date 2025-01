記者張筱涵/綜合報導

韓團Kep1er成員沈小婷在與中國大陸經紀公司合約到期後,重返團隊活動,將在18日《2024 SuperSound Festival-Macau》中和Kep1er成員合體,這將會是她們久違的完全體表演。

▲沈小婷。(圖/翻攝自Instagram/official.kep1er)



WAKEONE與Swing Entertainment於10日發表聲明,表示沈小婷的中國大陸經紀合約已正式到期,在沈小婷對團隊深厚情感的驅動下,雙方迅速達成共識,確定她將以Kep1er成員的身份繼續活動。

目前,Kep1er正積極參與南韓國內外的多項活動,包括《2024 KBS歌謠大祭典》、《2025超級明星紅白綜藝大賞》等大型節目。他們還將於2月15日和16日舉辦《2025 Kep1er FAN CON TOUR BEYOND THE STAR in SEOUL》,開啟首場全球粉絲見面巡演。