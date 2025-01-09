拍大愛劇遇慈濟人刁難！何以奇曝下戲仍「禁葷食」質疑竟遭圍剿

記者劉宛欣／綜合報導

慈濟近來爆出一連串負面新聞，先是被導演陳保中指控無預警停拍，再來又被作家苦苓爆料偷盜李健儀教授的畫作心血，引起輿論譁然。對此，女星何以奇也在臉書分享過去拍攝大愛劇場的經驗，無奈表示「一切都是我們這些凡夫俗子太淺薄了」。

▲何以奇分享拍大愛劇的經驗。（圖／翻攝自何以奇臉書）

何以奇9日在臉書分享過去與大愛合作的經驗，她表示自己剛入行時，因為不是科班出身，自嘲是「菜逼八」，所以公司幫她安排了許多磨練的戲約，她指出大愛的戲就是「錢少、事多、嚴格、奔著入圍得獎去」，也透露自己當時年紀輕，對幕後的事情不了解，去了之後才經歷到許多與想像不同的事。

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由於大愛的劇都是真人真事，所以開拍前一定會跟故事原型見面，聽當事人講述心路歷程，作為演員的事前作業，然而，她指出「在拍攝的當下，他們（故事原型）在一旁對你的演出指手畫腳，連你的音量跟呼吸都要表示意見的時候，你會很想請他們自己下來拍就好」，某次下戲後的吃飯時間，因為還穿著慈濟工作服，馬上就被旁邊的慈濟人告誡「穿我們的衣服坐姿要端正。」

▲何以奇曾在拍大愛劇時被慈濟人訓話。（圖／翻攝自何以奇臉書）

何以奇聞言也趕快調整坐姿，正準備開始吃的時候，又被提醒「穿我們的衣服不能吃葷」，她有些無奈地放下餐盒，深吸了一口氣，抬眼直盯著對方問「那我脫掉就可以了對吧？」該名慈濟人則沉默幾秒後回答「怎麼講話這樣子勒？」質疑何以奇的態度，接著還叫了其他人來，對著何以奇一陣叨念。

最後，何以奇還提到：「他們據點裡面的富麗堂皇程度跟暗潮湧動的階級制度，大家都略有耳聞，我就不多贅述了，反正跟我以為的慈濟和大愛這兩個詞有落差，算是在很輕的年紀瞬間懂了大人世界的遊戲。」不過她也暗諷「也沒有規定擁有大愛之人不能尖酸刻薄，或是玩金錢權力遊戲…一切都是我們這些凡夫俗子太淺薄了」。