「超夯新人」VERIVERY中文正名！老么神似朴寶劍、車銀優爆紅

記者吳睿慈／台北報導

南韓知名經紀公司Jellyfish娛樂睽違7年，推出全新7人團體「VERIVERY」，2018年透過Mnet實境節目《NOW VERIVERY》首度露臉，9日帶著主打歌《Ring Ring Ring》正式出道，洋溢青春、活潑的氣息，為樂壇注入一股清新暖流，成為近期最受討論的「最強新人」。

▲15歲老么岡旻被指神似朴寶劍、車銀優爆紅。（圖／翻攝自推特）



VERIVERY在出道前就已有高度討論，15歲老么岡旻在擊掌會上的照片經過媒體報導，一夕爆紅。他有著小狗狗般可愛的外貌，部分網友認為他神似「國民男友」朴寶劍，也有人覺得他有「臉蛋天才」車銀優的影子，未來有望晉升新世代偶像的門面。

挾帶超高討論度出道，「VERIVERY」出道專輯《VERI-US》已在全台數位上架，台灣唱片公司同時公佈7位成員中文正名，分別為東憲（DONGHEON）、號英（HOYOUNG）、愍撰（MINCHAN）、啓賢（GYEHYEON）、延浩（YEONHO）、勇勝（YONGSEUNG）、岡旻（KANGMIN）。

▲「超夯新人」VERIVERY是Jellyfish娛樂睽違7年推出的男團。（圖／華納提供）

「VERIVERY」團名結合了「真實」的拉丁語「VERI」，和意為「非常、很」的「VERY」，宣示他們要不加修飾展現VERIVERY真實面貌的抱負！ 而他們自行包辦了音樂、舞蹈、影像製作，成員們以真誠的態度創作內容，展現與既有的偶像截然不同的面貌。