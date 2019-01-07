偶像運動會「藝人坐粉絲面前」　超扯座位曝光⋯歌迷氣炸

記者吳睿慈／綜合報導

南韓藝能界體育盛事「偶像明星運動會」都在每年初固定舉辦，但近幾年來，不少藝人爆料，偶像藉著該盛事交換連絡方式、偷偷談戀愛，漸漸引來粉絲反彈，要求活動停辦。2019年的「運動大會」在7日展開，網路上卻流出一張韓團坐在粉絲面前的照片，再度掀起爭議，網友氣憤留言「太扯怎麼會讓藝人跟粉絲坐一起」、「出事誰負責」。

▲一年一度偶像運動會7日在韓開錄。（圖／翻攝自偶像明星運動會官網)



一年一度「運動大會」7日在韓展開，GFRIEND、TWICE、IZ*ONE、宇宙少女、iKON、SEVENTEEN、MONSTA X、ASTRO等團體預計參加，錄影一早卻流出當天的座位分配狀態，粉絲從觀眾區後三排開始坐起，前三排卻塞滿了藝人，歌迷與偶像混合坐在同區的場景，令不少網友看了直呼奇景，還有人調侃「沒看到制服的顏色區分還以為都是觀眾」。

▲偶像運動會的座位圖瘋傳，粉絲氣炸。（圖／翻攝自아이돌 이슈臉書）



以往都會安排偶像坐在操場中間，今年卻拉到與粉絲坐在一起，令許多人表示不能接受。此外，《偶像明星運動會》因可以一次看到大量心愛的KPOP偶像，並藉由參加運動競技發現他們鮮少在螢光幕展現的一面，受到觀眾喜愛，但過去曾有傷兵傳出，且錄影時長過長，導致各個筋疲力盡，近幾年來常被抗議停播。