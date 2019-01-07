盯著粉絲的熱狗⋯櫻花眼神攻勢：可以吃嗎？　15萬人融化

記者吳睿慈／綜合報導

南韓藝能界體育盛事「偶像明星運動會」都在每年初固定舉辦，2019年的錄影日程訂在7日，為了應付長時間的拍攝時間，各家偶像體貼地為粉絲準備食物，其中，SEVENTEEN所準備的熱狗應援，竟引起宮脇咲良（小櫻花）的注意，她直直盯著粉絲手上的熱狗看，最後粉絲禁不住她的可愛的眼神，把熱狗遞給她咬一口，爆笑互動引起熱議。

▲▼宮脇咲良盯著粉絲的熱狗，粉絲餵她吃。（圖／翻攝自itskyeomday、wildxgolden、hanachannluv推特）



每年的「偶像運動會」都會出動各家粉絲為團體加油，偶像也反過來為歌迷準備食物應援，SEVENTEEN便帶了熱狗到現場。有趣的是，宮脇咲良發現歌迷有熱狗，她用「炙熱的眼神」盯著對方手上食物，最後粉絲抵抗不住她的眼神攻勢、問她「要不要吃」，把熱狗遞給她，但她只吃一口便物歸原主。

▲宮脇咲良還幫成員舉手點餐。（圖／翻攝自itskyeomday、wildxgolden、hanachannluv推特）



▲IZ*ONE於7日現身偶像運動會錄影。（圖／翻攝自推特）



據現場粉絲敘述，工作人員後來發現櫻花想吃熱狗，遞了幾條完整的熱狗過去，她也熱情地與IZ*ONE成員一起共食熱狗，爾後，她似乎不知道食物應援是給粉絲吃的，她還舉手點餐表示想喝可樂，全程被坐在對面的觀眾拍下來，成為場上最萌的點餐客人。而她當天錄影就坐在偶像Red Velvet附近，被譽為「追星成功」，這2段插曲成為7日錄影的熱門討論，她的名字還登上世界各國推特熱搜，引起15萬多人搶著看。