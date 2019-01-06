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主動替女生圍外套！張基龍背她繞場　暖回：跟羽毛一樣輕

記者吳睿慈／台北報導

南韓新生代演員張基龍飾演IU的MV男主角闖出名聲，身材高挑、長相帥氣，深情溫暖的形象擄獲大批少女。他6日在台北舉辦個人見面會，除了展現在戲劇作品上的冰冷魅力，私下的體貼可愛一面也展露無遺。

▲▼張基龍蜜嗓擄獲全場。（圖／記者張一中攝）

▲張基龍蜜嗓擄獲全場。（圖／記者張一中攝）

張基龍不只會演戲，連歌喉、饒舌都很拿手，當在與粉絲分享喜歡的歌曲時，還數度實現主持人的願望，多度在台上清唱，尤其是在唱到《Mercy》時，他中間一度忘詞，但也間接顯現他的真實歌喉，蜜糖般的嗓音擄獲全場。

▲▼張基龍粉絲見面會。（圖／記者張一中攝）

▲▼張基龍場上與粉絲互動愉快。（圖／記者張一中攝）

▲▼張基龍場上與粉絲互動愉快。（圖／記者張一中攝）

不只長得帥氣，心思也很細膩，他想喝水時，還順便幫主持人與翻譯拿水，讓兩位受寵若驚。場上，邀請2位粉絲上台，準備要做背後背的任務，他搞笑地說：「我問膝蓋『他說可以』。」

當發現其中一人穿著裙子，他細心表示：「這位穿著裙子，可以拿著外套蓋一下嗎？」他背著女生繞舞台一圈，雖裝作很累倒在地上，但下一秒紳士地表示：「很輕，像羽毛一樣輕。」

▲▼張基龍粉絲見面會在歌聲下結束。（圖／記者張一中攝）

▲見面會在他的歌聲下結束。（圖／記者張一中攝）

見面會在他的溫暖歌聲下結束，他透過大螢幕公開手寫信：「你們給我的愛，遇到困難才能克服，造就現在的張基龍，我會努力變得更好，演員生活現在才要開始，請大家繼續支持我。」
 

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