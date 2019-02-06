再婚男失眠20年想自殺　法師調魂找到原因：死掉的前妻臉很臭

記者洪文／專訪

63歲的阿西（陳博正）演出恐怖片《粽邪》的法師，架勢十足，令人印象深刻，其實他的老婆就在新北市烏來經營宮廟，平常也看得多，成了表演的養分。在他記憶當中，宮廟中最棘手的便是曾有一對打算自殺的夫妻前來求助，結婚20多年來身體健康一直不好、事業也一直卡住，結果法師調出5個好兄弟上來陽間，只有1個不願意被超渡，臉很臭站在那裡，原來是事主的前妻。

▲阿西與神佛有緣，平時在烏來開設宮廟。（圖／ETtoday）



阿西覺得自己跟神佛有緣，「我生生世世跟宗教脫不了關係，所以才會討到這個老婆，又開了一間宮廟，也很自然會接到《粽邪》的角色。」他笑說，年少時愛把妹，認識了現在的老婆詹玉琴，原本也不知道對方天生有特殊體質，結婚後一開始常常不理會老婆的忠告，遇上3次車禍才發現老婆說的是真的，後來他在一堆書當中，不知怎麼就是對佛經感到好奇，便把經典讀完了，從此與佛結緣。

《粽邪》到鬧鬼頻傳的台中石頭公園取景，阿西老婆當時帶了3位法師探班坐鎮，幫忙溝通，幫忙設結節，也把家裡無形的千軍萬馬兵從烏來帶過去保護現場。原本他感覺磁場、氣場都不太對，而法師處理過後，瞬間清爽很多。他坦言，這些法事只是藉由神佛、天兵天將會展現他們的威力，並不是去傷害好兄弟，只是告誡他們不要影響拍戲，「他們也會好奇，也是想來看戲啊！」

▲阿西在《粽邪》演出道士，架勢十足 。（圖／華影提供）



阿西在《粽邪》念的經文都是真的，他在開拍前都會告誡好兄弟遠離，避免一不小心出來傷害他們，「相互的嘛，大家都是眾生啊，我們死了之後，說不定就變鬼了。」這些都從老婆身上學來的，「我老婆很慈悲的，到哪裡能幫忙的多少都會幫，說不定那時在石頭公園遇到有緣的無形眾生，就會跟著回烏來的宮廟，請我們幫忙念佛、超度，願意留下來的也可以在武營裡頭當兵馬共修。」

談起宮廟至今最棘手的案件，阿西想起幾年前跑來求助的一對夫妻，先生的前妻去世了，陪同前來的是他的第二任妻子，兩人住在原來的房子，身體老是覺得不對，事業也是到哪裡都卡住，精神狀態也不太好，長期需要吃安眠藥，「他們一看就是生命遇到北風北，已經到處求助都沒辦法解決問題，約好這是最後一次，如果這裡也不行的話，他們要自殺了。」

▲阿西與老婆平時在宮廟幫助別人，結下許多良緣。（圖／ETtoday）



法師調魂，找到5個好兄弟超渡，其中4個是那位先生的祖先，很感謝有個好子孫幫忙超渡，感到很安慰，另外1個不願意被超渡，原來是他過世的前妻，站在那裡臉非常臭。阿西透露：「原來是元配非常執著，她說非常愛先生，當初一起苦過來買的房子，不希望別的女人住在那邊，她想要守著先生、守著房子，不願超渡。」法師便勸夫妻搬離現在的住處，未來按時回來祭拜。

說來奇妙，阿西透露：「離開之後很神奇喔，那位先生不用吃安眠藥就可以睡了，身體都順了之後，那時陪他來的妻子也下來修行，原來她天生也都帶那個體質，經過那次之後，這方面的體質也被開發出來了。」類似這樣的事情很多，時常讓阿西夫妻看了相當安慰，這也是當初開設宮廟的原因之一，希望可以幫助更多的人，結下更多良緣，「他有緣，有福報，自然會到這裡來！」

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