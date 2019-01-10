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易烊千璽「校草室友」曝光！　同學爆「恐怖內幕」：他被利用了

記者李玟儀／綜合報導

大陸男星易烊千璽目前是中央戲劇學院表演系的大一學生，近日系上進行上學期期末考，沒想到卻被有心人士把考題、應考現場狀況拍照上傳，惹得網友議論紛紛，有同班同學就爆料：「易烊千璽被利用了。」

▲▼易烊千璽同學。（圖／翻攝自微博）

▲易烊千璽和室友們在期末考後合照。（圖／翻攝自微博／周政杰）

中戲期末考照片曝光後，網友間議論紛紛，推測是內部人士故意洩漏給微博營銷號，流出的照片中除了有易烊千璽、胡先煦、李蘭迪3位明星考生的應考畫面之外，還有其他同學的照片，有傳言指出班上同學對於照片曝光都不太高興。

一名網友爆料，系上老師更特別提醒同學，要注意、保護自己和同學的隱私，不要害班級成為網紅班，究竟老師口中這個沒有注意保護隱私的人是誰？引來網友猜測，有人發現班上一位同學的微博上似乎有提到。

▲▼易烊千璽同學。（圖／翻攝自微博）

▲▼易烊千璽班上期末考內部照片外流後，引起討論，有班上同學爆料：「千璽人太好被利用。」（圖／翻攝自微博）

▲▼易烊千璽同學。（圖／翻攝自微博）

這名同學不滿地寫著：「做人比專業更重要！」似乎隱晦地暗示了一些事情，有網友好奇問：「你們班今天好像發生了點什麼？」他沒有正面回應，但當另一位網友問：「你是不是想表達有人趁機蹭千璽熱度？」他則表示：「沒有說千璽不好，千璽就是因為人好，所以被有些人利用了，哎，真的難受。」

▲▼易烊千璽大學室友，上圖胡先煦，下圖羅一舟、周政杰。（圖／翻攝自微博）

至於同學口中的「被利用」是指什麼？有網友推斷是易烊千璽宿舍的室友之一，指稱這位室友最近因為簽了新的公司，所以利用易烊千璽的知名度，有其他同學都私下譴責，網友看八卦之餘發表看法，認為爆料不見得就是真的，但既然老師說話了，希望學生還是要遵從老師指導，好好靜下心學習，做個務實求真的好演員。

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易烊千璽, TFBOYS, 中央戲劇學院, 李蘭迪, 胡先煦

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