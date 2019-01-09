羨慕好友演魔戒、哈利波特　「X教授」興奮：終於加入魔法世界！

記者林映妤／台北報導

路易斯阿什伯恩瑟克（Louis Ashbourne Serkis）主演電影《魔劍少年》將世界著名傳奇英雄亞瑟王帶到現代校園中，導演喬柯尼許發揮奇想、翻玩經典大展魔法，就連「X教授」派屈克史都華（Patrick Stewart）都笑開懷，立刻接下最強巫師梅林一角！

《魔劍少年》改編自經典名著《石中劍》，描述經常被霸凌的邊緣少年因為拔出石中劍，黑白人生從此有了轉機。過去多為知性形象的派屈克史都華這回扮演梅林，卻不如大家所想的身著一襲巫師袍，反而是穿著運動橡膠靴和齊柏林飛船T恤，指引4個帶著亞瑟王王者之劍的英國校園學生們，在世界末日倒數前夕打倒邪惡女巫師莫甘娜，及時拯救世界。

其實派屈克史都華過去從未進入過魔法世界：「《魔劍少年》讓我終於進入英國巫師演員俱樂部了！我本來還覺得自己被忽略，我的好友伊恩麥克連因為《魔戒》中的甘道夫成為活生生的傳奇，然後還有在《哈利波特》中演得很棒的邁可坎邦。但從來沒有人來問我有沒有興趣演出巫師，直到喬柯尼許找了我！」

演員風格多變的派屈克史都華也透露，這次他的角色不是大家熟悉的那種絕對無敵、全能全知的中世紀巫師，而是一個非傳統的梅林，因為穿越到現代，甚至會對各種狀況感到困惑、不確定，也得跟著這4個誤打誤撞肩負重責大任的青少年奮勇作戰，開啟超乎想像的魔法旅程。電影1月18日上映。