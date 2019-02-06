想以KPOP搭話被打槍！韓國人不聽偶像歌...背後原因公開

文／傑米鹿

我在韓國的一年，幾乎不曾遇到聽KPOP的韓國人。

我原本以為，在韓國的社交開場白，選用「你喜歡聽什麼KPOP音樂」會是個很棒的破冰選項。但在韓國留學的一年，我幾乎不曾遇過熱愛KPOP的韓國人，不論是在社交場合，或是朋友的朋友，或是學校裡，真的極其稀少遇到喜歡KPOP的韓國人，對於「你喜歡聽什麼KPOP音樂」，韓國人的回答通常是：「KPOP？我不聽KPOP，我聽西洋音樂。」

▲在海外享有高人氣的BTS、EXO、TWICE、Wanna One都是KPOP代表。（圖／翻攝自推特）

從錯愕，到習慣，到接受，當我開始慢慢把「韓國人其實不那麼喜歡聽KPOP」當成事實之後，我反而開始和韓國朋友們討論起「為什麼韓國人不聽KPOP」這件事。經過幾經討論後，我慢慢也開始認為，其實這件事情好像也沒那麼令人訝異，甚至不如說成「韓國人也要喜歡風靡全球的KPOP音樂，不過是外國朋友一個浪漫的誤會」。

我們分成幾個部分來說明。以下想法僅從個人經驗出發，純粹和大家分享，樣本數當然沒有非常多，可能是我運氣特別好，都遇到沒聽的（笑）。

1. KPOP = 偶像歌曲，受眾大多是學生

雖然我們都熱愛音樂，但用常理判斷，在韓國聽所謂「偶像音樂」的大多是學生族群，其實不止韓國，可能放眼全世界的流行音樂聽眾，大多會落在15～24歲左右這個區間。但我們可能錯誤的判斷，在韓國，聽「KPOP」是一個更大眾、更普及的文化，但其實並不盡然。

▲在韓國，KPOP泛指偶像歌曲，粉絲年齡層較低。（圖／翻攝自《韓國阿拉唷》MMA頒獎典禮特輯）

可能是因為韓國上班族須面對更繁忙的工作壓力，導致他們花在休閒娛樂上的時數其實更少。再加上我的年紀（28），在韓國接觸到的，也大多是上班族或年紀和我差不多的朋友，也因此遇到真正「熱衷於KPOP」的朋友是相對少數。

2. 承認聽KPOP，不一定「有面子」

舉例來說，我曾多次在弘大酒吧裡和新朋友聊天，問他們有沒有聽KPOP，他第一個反應可能會是「idol？」，接著就跟你說那個是小孩子才聽的東西。或者是他可能會說：「我不聽韓國歌，我只聽ROCK。」或者跟你說一個好比Aerosmith（史密斯飛船）這種經典團的名字。尤其是男生，這種比例特高，會跟你承認他其實也愛女團的，那真的是少數，可能跟韓國人愛面子有關。

▲美國搖滾樂團史密斯飛船。（圖／翻攝自史密斯飛船粉絲專頁）

在韓國生活一年下來，會發現其實崇洋的韓國人還真的不少，好比在梨泰院故意用英文點餐的，或是假裝自己是從美國留學回來的，都曾遇過，而的確也有一部分的韓國年輕人，是極其效法西洋文化在過生活的，無論是食衣住行，這部分也反映在代表生活品味的聽音樂習慣上，的確有些韓國人是認為只聽西洋音樂是比較「潮」、比較「有品味」的事情。（和某些台灣的現象其實也差不多啦）

3. 問喜歡的歌手，「他」居然是最安全選項

就我個人經驗而言，韓國出社會有工作幾年的男生，通常不太會承認自己有關注女團（難道怕被說成是癡漢？），安全的說法會是：「噢～我聽過TWICE的歌」，問說有沒有特別喜歡的成員，大多不會有答案。但他們會說，我有喜歡的女演員。

▲韓星Crush意外是韓國男生回答最愛的歌手之一。（圖／記者張一中攝）

但幾次聊下來，我也意外發現，韓國男生特別喜歡回答自己最喜歡的男歌手是「Crush」，這對他們而言似乎是個中庸且可以被接受的選項。原因可能是因為Crush的形象較為陽剛、有才華，又沒有太多的負面新聞，因此被視為一個安全的回答選項也不一定。

4. 韓國人「特殊的」聽歌類型

雖然這一段要講的只是我個人的經驗，不過就算從個案來分享，我覺得也是蠻有趣的。

我曾遇過說只聽電影原聲帶的，好比前陣子休傑克曼的《大娛樂家》爆紅，有一陣子很多人就聽它的原聲帶。電影是影響韓國流行文化的重要媒介，這點從周杰倫的《不能說的秘密》在韓知名度相當高，或是劉以豪有多部電影在韓國具有知名度，也可以窺見一番，從這角度來看，韓國人會把「聽電影原聲帶」當作是一種聽音樂的類別，自然也不意外了。

▲電影原聲帶也是韓國人聽歌類型之一。（圖／《大娛樂家》劇照、Naver Movie）

當然也有遇過熱愛聽嘻哈音樂的韓國人，樂於分享他喜歡的音樂，但我也曾問他：那你覺得韓國的嘻哈音樂怎麼樣？他倒是給了我一個頗為意外的答案，他說「很多韓國嘻哈音樂都是在抄襲西洋嘻哈，我沒有很喜歡韓國嘻哈音樂。」聽到這樣的回答，我自己是滿意外的，當然這只是個案，不代表全體韓國人的看法。

結語

當然我也曾遇過熱愛BTS的語學堂老師，或者去了韓國KTV，每個女團都可以唱一輪的女生朋友。我也曾和韓國男生聊過BTS的MV其實每一支都有很厲害的寓意去串聯，推坑成功讓他回頭去看MV的。這篇文章的出發點是想和大家分享，我在韓國留學一年的過程中，體會到了其實不是每一個韓國人都對KPOP非常了解，只是個人經驗，無法作為大多數韓國人的看法或想法，謝謝你們讀到最後！

傑米鹿

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