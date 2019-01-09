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搖滾巨人來了！《聲林》信＆許莉潔合唱飆「千年之戀」

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》本周五（11日）將播出第13集，最後13強選手將正面迎擊踢館高手的挑戰，不過在激烈地廝殺外，該集的飛行導師「搖滾巨人」信（蘇見信）也會與「零敗績選手」許莉潔進行合作，重磅演唱帶來《千年之戀》，將讓全場熱血到最高點！

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲信跟許莉潔合唱。（圖／ETtoday）

▲信跟許莉潔合唱《千年之戀》。（圖／ETtoday）

最新一期《聲林》的飛行導師終於揭曉了，就是「搖滾巨人」信！他除了將帶來專業的講評外，也會與許莉潔合唱經典名曲《千年之戀》，預告一出就已讓人熱血沸騰！許莉潔從《聲林》開播以來，她目前以「五連勝」的全勝記錄一路闖關至今，在最新一集中，她也將挑戰與信合作難度極高的這首歌曲。

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/

●想掌握第一手節目訊息，加入官方「聲林之王」社團卡位: https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

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