慟！18禁同人繪師「心肌梗塞發作」攤位猝死　新作成遺作

【訃報】黒碧天さん死去。

コミケ中に心肺停止、緊急搬送された絵師に訃報。

享年44歳でした。



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c95 コミケ初の死亡者 pic.twitter.com/aHEfsyQ2n7 — とれんどついーと (@tweet_cheerry4) 2019年1月7日



國際中心／綜合報導

日本最大同人誌展、第95屆Comic Market（C95）2018年底在東京盛大展開，沒想到卻傳出知名日本繪師「黑碧天」因心肌梗塞發作，在攤位上昏倒，當場被送往醫院急救。事隔一個多星期，黑碧天的弟弟在他的部落格公哥哥的死訊並表示，黑蔽天送院後，因搶救無效，已在1月1日離開人世，享年44歲，震驚日本同人圈。

▲黑蔽天的新作《提督さんと一緒に》變遺作。（圖／翻攝網路）

黑碧天的弟弟在部落格上聲明，生前並沒有什麼重大疾病，推測可能是因為工作性質比較特別，經常需要日以繼夜的熬夜趕稿，而平時不但飲食不正常，為了紓解壓力菸癮也越來越重，讓身體出了問題。他也同時表達對當天幫助他們的工作人員與路人的感謝，並對造成附近攤位攤主困擾感到抱歉。

黑碧天的最新同人作品《提督さんと一緒に》雖然順利趕上此次展覽，但長期的超時工作將他的身體健康推下谷底，也讓這本最新作品成為黑碧天個人遺作。黑碧天的弟弟也提醒其他繪師們，雖然非常尊重且喜歡為了夢想而奮鬥的繪圖工作者們，但不論是為了作者自己，或是其他親友、粉絲，務必要好好照顧自己的身體。