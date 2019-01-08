ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／「我已年邁，竟被你拖出來當顧問」　瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你

記者劉宜庭／綜合報導

知名作家瓊瑤曾經在臉書說過自己是「韓粉」，近來傳出有望協助高雄市長韓國瑜的「愛情產業鍊」發展，針對此事，她8日晚間親自發文力挺，並且確定接下「愛情產業鏈總顧問」一職，文中更笑說：「韓市長，我已年邁，竟然被你拖出來當『顧問』。」

▲「韓粉」瓊瑤老師在韓國瑜當選後發文貼圖表達開心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲瓊瑤曾經在臉書說過自己是「韓粉」。（圖／翻攝瓊瑤臉書）

在韓國瑜眼中，瓊瑤是「愛河最佳代言人」，瓊瑤得知此事驚喜表示，「真的嗎？我不知道耶！都是媒體再傳，都是你們在講，我不知道」，當場還反問了一句：「我能代言嗎？」韓國瑜會認為瓊瑤老師是「愛河最佳代言人」原因，主要是因為老師有一本作品《在水一方》，而《在水一方》是在愛河之邊。

不過，當時瓊瑤就曾表示，若韓國瑜市長來詢問自己有關「愛河產業鍊」軟體東西，願意貢獻一己之力，不過隨後也很謙虛說：「只是在紙上談兵，我是一個寫小說的人，我不是一個做企業的人。」沒想到，如今她確定接下「愛情產業鏈總顧問」一職，她也笑說，自己已經年邁，沒想到仍被韓市長拖出來當顧問，「誰教我成了韓粉呢？難道這是上蒼給我的又一項考驗？韓市長，我服了你了！」

【瓊瑤全文】

《問世間情為何物》

今天，有關我的新聞很多！有關「愛情產業鏈」的新聞也很多！都是我崇拜的韓國瑜市長提出來的觀念！要把一個觀念變成事實，需要極大的信心、努力和金錢！韓市長，我已年邁，竟然被你拖出來當「顧問」，誰教我寫了一生的愛情呢？誰教我成了韓粉呢？難道這是上蒼給我的又一項考驗？韓市長，我服了你了！

其實，我最近都在「生病」、「寫書」、「出版」、「校對」中忙忙碌碌。也在這份忙碌中，我的《精典作品全集》，第四輯也出來了！52本書已經面世，對於我，這是多麼大的喜悅！（包括天下文化出版的《雪花飄落之前》），這些書都在說些什麼？愛情，和人間的各種愛！

如果這世間沒有愛情，你我可能都不存在！
如果這世間沒有愛情，人間沒有詩歌也沒有浪漫！
如果這世間沒有愛情，這個世界只是個冰冷的荒原！
如果這世間沒有愛情，戀人們不會相遇，人間還剩下什麼？
如果這世間沒有愛情，我們還有存在的意義嗎？

我一生細細寫情，濃濃寫愛，或者不是每個讀者都能接受，畢竟每人有不同的看法。可是，有愛的人生，才是有激情，有狂歡，有痛苦，也有溫馨的豐富人生！希望我所有的朋友們，都能擁有生命裡的愛！請大家支持我，支持相信愛情的韓市長！讓他為高雄也為我們的下一代，留下代代相傳的「愛情產業鏈」！

瓊瑤
2019、1、8

孫肇谷《浪流連》唱入人心　 林宥嘉讚：神奇的歌者！

推薦閱讀

女童猛盯咖啡廳「帥哥店員」　爸狂揮手「我在這裡…」慘被無視

遭譏「胖到認不出」！張惠妹發福5主因瘋傳　網一看超心疼

許瑋甯爆懷孕隔1個月「首度亮出肚皮」！　腹部真實樣貌驚呆網

快訊／玖壹壹春風被爆要結婚了！　傳峇里島秘娶女友…經紀公司回應了

搭經濟艙睡死…隔壁郁方見她驚醒「馬上叫空姐」　暖舉被推爆：人也太好

球球cos照「胸前一條線」超兇！　網大驚：原來妳這麼有料

12歲李嫣暴風抽高！　直逼「183cm李亞鵬肩膀」氣場超強

影／野生周子瑜現台南咖啡廳！　抱吉娃娃愛犬親民合照簽名

「大陸第一美胸」女星認愛神秘男！　機場勾手星二代身份曝光

家寧瀏海剪短了！　Andy親自操刀「結果出爐」：很《還珠》的感覺

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！　全靠這支「5分鐘奇蹟神片」

2019開始慘8年！「3重災區星座」曝光　這3名人果真出事…網傻爆眼

阿信衝康瑪莎硬唱《勇氣》　釣出梁靜茹本人回應！

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！　賈靜雯雙手一抱傻眼：肚子到底藏哪

柯南長大變新一…小蘭升格「工藤太太」　《柯南》高甜特別篇閃爆CP粉！

失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！　宥勝傻眼：妳真的瘋了

周興哲認愛三立女主播！曝相識過程喊幸福快樂：她在發亮

「心臟麻痺」一天爆兩命！33歲南韓花美男歌手猝死家中　新婚妻痛哭

野生怪獸台中吃麵！　超近視角照流出..五迷暴動：羨慕隔壁先生

子瑜回台灣過年了！　「甜笑曬逆天長腿」現身小港機場

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

瓊瑤, 韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 女星離婚後驚爆懷三胎！　「斷奶私訊」流出…她認了有新戀情
  2. 孔曉振頂零下20度酷寒　赤腳仆街「連卡3天痰」
  3. 雷／林依晨《花不棄》最萌乞丐　狂撩蓮衣客張彬彬
  4. 宋慧喬、宋仲基也追這一部！　李準、庭沼珉定情作「回答藏玄機」
  5. 全場粉絲都有便當「只有E.L.F被忘了」　SJ利特秒掏錢買飯逆應援
  6. 趙岱新「白富美背景」被起底！　周興哲主播女友IG私照美到發亮
  7. 快訊／「我已年邁，竟被你拖出來當顧問」　瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你
  8. 28年台灣神劇《家有仙妻》翻拍陸版！　網崩潰「誰能超越澎恰恰」
  9. 莊凱勛7個月萌兒Mars曝光！受訪到一半「搶麥克風吃」Q翻
  10. 賴雅妍冷酷總經理造型曝光！「頭髮長到肩膀」白西裝帥炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366