快訊／「我已年邁，竟被你拖出來當顧問」　瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你

記者劉宜庭／綜合報導

知名作家瓊瑤曾經在臉書說過自己是「韓粉」，近來傳出有望協助高雄市長韓國瑜的「愛情產業鍊」發展，針對此事，她8日晚間親自發文力挺，並且確定接下「愛情產業鏈總顧問」一職，文中更笑說：「韓市長，我已年邁，竟然被你拖出來當『顧問』。」

▲瓊瑤曾經在臉書說過自己是「韓粉」。（圖／翻攝瓊瑤臉書）



在韓國瑜眼中，瓊瑤是「愛河最佳代言人」，瓊瑤得知此事驚喜表示，「真的嗎？我不知道耶！都是媒體再傳，都是你們在講，我不知道」，當場還反問了一句：「我能代言嗎？」韓國瑜會認為瓊瑤老師是「愛河最佳代言人」原因，主要是因為老師有一本作品《在水一方》，而《在水一方》是在愛河之邊。

不過，當時瓊瑤就曾表示，若韓國瑜市長來詢問自己有關「愛河產業鍊」軟體東西，願意貢獻一己之力，不過隨後也很謙虛說：「只是在紙上談兵，我是一個寫小說的人，我不是一個做企業的人。」沒想到，如今她確定接下「愛情產業鏈總顧問」一職，她也笑說，自己已經年邁，沒想到仍被韓市長拖出來當顧問，「誰教我成了韓粉呢？難道這是上蒼給我的又一項考驗？韓市長，我服了你了！」

【瓊瑤全文】

《問世間情為何物》

今天，有關我的新聞很多！有關「愛情產業鏈」的新聞也很多！都是我崇拜的韓國瑜市長提出來的觀念！要把一個觀念變成事實，需要極大的信心、努力和金錢！韓市長，我已年邁，竟然被你拖出來當「顧問」，誰教我寫了一生的愛情呢？誰教我成了韓粉呢？難道這是上蒼給我的又一項考驗？韓市長，我服了你了！

其實，我最近都在「生病」、「寫書」、「出版」、「校對」中忙忙碌碌。也在這份忙碌中，我的《精典作品全集》，第四輯也出來了！52本書已經面世，對於我，這是多麼大的喜悅！（包括天下文化出版的《雪花飄落之前》），這些書都在說些什麼？愛情，和人間的各種愛！

如果這世間沒有愛情，你我可能都不存在！

如果這世間沒有愛情，人間沒有詩歌也沒有浪漫！

如果這世間沒有愛情，這個世界只是個冰冷的荒原！

如果這世間沒有愛情，戀人們不會相遇，人間還剩下什麼？

如果這世間沒有愛情，我們還有存在的意義嗎？

我一生細細寫情，濃濃寫愛，或者不是每個讀者都能接受，畢竟每人有不同的看法。可是，有愛的人生，才是有激情，有狂歡，有痛苦，也有溫馨的豐富人生！希望我所有的朋友們，都能擁有生命裡的愛！請大家支持我，支持相信愛情的韓市長！讓他為高雄也為我們的下一代，留下代代相傳的「愛情產業鏈」！

瓊瑤

2019、1、8