超越谷關！宥勝「南極空氣」裝回來：這是全世界最新鮮的

記者洪文／桃園報導

宥勝去年11月中旬跟隨台灣史上第一支南極長征隊出發前往「南極點」，8日早上9點10分抵達桃園機場，與家人失聯多天，總算團聚。台中市長盧秀燕引領潮流裝了「谷關空氣」送給嘉賓，他們也跟隨時事裝了一瓶「南極空氣」，宥勝狂讚：「這是全世界最新鮮的空氣！」

▲宥勝狂讚「南極空氣」是世界上最新鮮的。（圖／記者徐斌慎攝）



宥勝拿出團隊裝了一瓶「南極空氣」，對於當地的空氣品質掛保證，「南極的空氣是全世界最清新的空氣，因為那裡沒有任何工業產物，也是人沒有辦法真正生活的地方。」他形容常常視線看到一座山，明明20公里遠，卻以為1公里就可以到，當地空無一物，因此這瓶空氣很珍貴，他笑說：「這個弄破不得，誰搶過去吸一口，我們就把你殺了！」

▲宥勝與團隊小心翼翼拿著「南極空氣」，很怕摔破。（圖／記者徐斌慎攝）



南極長征隊自2018年11月13日從台北出發，原定路線為600公里的岸到點（Coast to Pole），但出發後卻因連日暴風雪造成行程延誤，在盤點糧食、物資、南極大陸天候等各項因素後，改挑戰難度升級的「高原路線」。全隊從南緯87度、2545公尺的海拔高度出發，歷經近1個月狂風暴雪、頂著零下30度低溫前進350公里，隊員們一度歷經失溫、凍傷、White Out現象，在高原路線種種考驗身心的艱鉅挑戰之下，終於在12月23日凌晨5點完成挑戰，並於1月8日上午順利返台。

▲宥勝出征南極近2個月總算回台。（圖／記者黃克翔攝）



宥勝坦言，南極旅程從頭到尾都是挫折，每個人都有凍傷、受傷，但他要大家放心：「我的手指還在，算是完璧歸趙吧！」他形容前往南極點的路上沒什麼景色，腦袋中一直想著可以做些什麼，但家人都是回了帳篷才開始去想，「如果路途中想到女兒，應該就會想回家了。」

▲女兒看見爸爸，立刻飛奔討抱抱。（圖／記者黃克翔攝）



雖然身上沒有重大受傷，但是宥勝的「小宥勝」受了輕傷，而且差點截肢。他笑說，在冷風中上廁所，剛好是正面迎風而來，尿到一半有些刺痛，讓他立刻超緊張，「我一路衝回室內，心裡想說，完了，我要檢查一下我的『小宥勝』，晚上要趕快保溫一下！」

▲宥勝抱著仿製的南極點，心情相當開心。（圖／記者黃克翔攝）



宥勝現場不斷強調：「我沒事，現在很好！」其實他如此緊張不是沒有原因的，導演楊力州在旅途中告訴他之前拍攝《征服北極》時遇到的真人實事，因為團員上廁所也是迎向正面風，沒有做好防護，導致重要部位結凍還不知道，最後就真的截肢了。