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「拿著坐墊的米津玄師」　搞笑藝人惡搞Lemon　副歌胃酸要被踢出來了

文／厭世小羊

因演唱日劇《法醫女王》主題曲「Lemon」而爆紅的米津玄師，其實他當初在創作這首歌時，為了配合日劇關於「死」的主題，想做首追思死者的歌，但也因為剛好碰到祖父在那陣子去世，最後才完成了一首「你的永遠離去使我悲傷不已」的歌曲。

這首歌也因此讓他登上紅白，演唱當天正逢祖父的忌日，表演讓不少電視機前的網友都很感動。

充滿悲傷苦澀感的這首「Lemon」在網路上也有不少人翻唱或演奏，不過最近日本搞笑藝人團體「ガーリィレコード」，因為上傳了一個「拿著坐墊的米津玄師」的影片，意外引發網路瘋傳。

他們因為想感受米津玄師演唱「Lemon」時的精神狀態，於是想出邊踢邊唱歌的超中二方法，最強的是他們連聲音音效也都神還原，不少網友看了大笑說：「踢的人絕對比較痛苦」、「胃酸都要被踢出來了」

昨天小羊一得知米津玄師要來台灣演唱，整個開心到從椅子上彈起來，畢竟他近兩年在日本開唱都一票難求，這次他終於點頭要到海外演唱，實在是很難得的事情呀～～

[VIA]Youtube

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關鍵字

日本網友, 拿著坐墊, 坐墊, 紅白, 米津, 米津玄師, Lemon, 台灣演唱

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