野生怪獸台中吃麵！　超近視角照流出..五迷暴動：羨慕隔壁先生

記者盧薇淩／台北報導

天團五月天「人生無限公司」巡迴演唱會日前一連10場在台中洲際棒球場登場，6日晚間在五迷的不捨情緒中劃下句點。結束表演後，五月天放空稍作休息，怪獸和老婆阿沚還到台中清水吃排骨酥麵，從阿沚po出的近照中發現，「野生怪獸」戴著鴨舌帽坐在靠牆位置，低頭看著手中排骨酥麵，一旁還坐著其他顧客，讓大批五迷紛紛留言：「羨慕坐旁邊的客人！」

▲五月天怪獸結束巡演後到知名麵店吃麵 。（圖／翻攝IG）

阿沚8日PO出和怪獸在清水排骨酥麵照片，並寫下：「起床後好暈，茫哥說覺得腎上腺素退駕了，頭開始脹痛，眼睛畏光，全身痠痠的，對於離開台中前這一餐不太有想法，又不想太複雜，每當不太有想法又不想複雜的時候，去吃碗熟悉的麵，安靜單純地暖身醒腦，覺得愉快。」

▲台中知名麵店滿滿人潮。（圖／翻攝IG）

只見兩人坐在高朋滿座的麵店裡，怪獸戴著鴨舌帽低頭端著麵，一旁則坐著其他用餐的顧客，超近距離視角照流出後，引起大批五迷紛紛留言，「好希望我是隔壁的先生」、「本來就人很多了 現在要爆滿了」，還有人虧了愛打手遊的怪獸，「咦 手上拿的居然不是橫的手機XD」，但也要「腎上腺素退駕」的獸哥好好保重身體。

▲怪獸老婆阿沚時常在IG分享生活照。（圖／翻攝IG）