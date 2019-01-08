ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

野生怪獸台中吃麵！　超近視角照流出..五迷暴動：羨慕隔壁先生

記者盧薇淩／台北報導

天團五月天「人生無限公司」巡迴演唱會日前一連10場在台中洲際棒球場登場，6日晚間在五迷的不捨情緒中劃下句點。結束表演後，五月天放空稍作休息，怪獸和老婆阿沚還到台中清水吃排骨酥麵，從阿沚po出的近照中發現，「野生怪獸」戴著鴨舌帽坐在靠牆位置，低頭看著手中排骨酥麵，一旁還坐著其他顧客，讓大批五迷紛紛留言：「羨慕坐旁邊的客人！」

▲▼怪獸和老婆阿沚吃麵 。（圖／翻攝ig）

▲五月天怪獸結束巡演後到知名麵店吃麵 。（圖／翻攝IG）

阿沚8日PO出和怪獸在清水排骨酥麵照片，並寫下：「起床後好暈，茫哥說覺得腎上腺素退駕了，頭開始脹痛，眼睛畏光，全身痠痠的，對於離開台中前這一餐不太有想法，又不想太複雜，每當不太有想法又不想複雜的時候，去吃碗熟悉的麵，安靜單純地暖身醒腦，覺得愉快。」

▲▼怪獸和老婆阿沚吃麵 。（圖／翻攝ig）

▲台中知名麵店滿滿人潮。（圖／翻攝IG） 

只見兩人坐在高朋滿座的麵店裡，怪獸戴著鴨舌帽低頭端著麵，一旁則坐著其他用餐的顧客，超近距離視角照流出後，引起大批五迷紛紛留言，「好希望我是隔壁的先生」、「本來就人很多了 現在要爆滿了」，還有人虧了愛打手遊的怪獸，「咦 手上拿的居然不是橫的手機XD」，但也要「腎上腺素退駕」的獸哥好好保重身體。

▲▼怪獸和老婆阿沚吃麵 。（圖／翻攝ig）

▲怪獸老婆阿沚時常在IG分享生活照。（圖／翻攝IG）

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

推薦閱讀

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！　全靠這支「5分鐘奇蹟神片」

阿信衝康瑪莎硬唱《勇氣》　釣出梁靜茹本人回應！

失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！　宥勝傻眼：妳真的瘋了

柯南長大變新一…小蘭升格「工藤太太」　《柯南》高甜特別篇閃爆CP粉！

茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！　突曬白紗照：他不在我的人生選項

《RM》破例開記者會！　李光洙認愛女友⋯7成員陪在身旁

鈕承澤「10秒床戲」畫面曝光！　柯奐如痛訴「只戴保險套」拍5hrs

迪麗熱巴《枕上書》換造型了！　12劇照網驚亮點「阿離變女兒」

周興哲認愛三立女主播！曝相識過程喊幸福快樂：她在發亮

曹西平60歲生日「家人全沒了」　3明星夫妻現身陪伴惹哭他！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！　全靠這支「5分鐘奇蹟神片」

阿信衝康瑪莎硬唱《勇氣》　釣出梁靜茹本人回應！

失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！　宥勝傻眼：妳真的瘋了

柯南長大變新一…小蘭升格「工藤太太」　《柯南》高甜特別篇閃爆CP粉！

茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！　突曬白紗照：他不在我的人生選項

《RM》破例開記者會！　李光洙認愛女友⋯7成員陪在身旁

鈕承澤「10秒床戲」畫面曝光！　柯奐如痛訴「只戴保險套」拍5hrs

迪麗熱巴《枕上書》換造型了！　12劇照網驚亮點「阿離變女兒」

周興哲認愛三立女主播！曝相識過程喊幸福快樂：她在發亮

曹西平60歲生日「家人全沒了」　3明星夫妻現身陪伴惹哭他！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

五月天, 冠佑, 石頭, 瑪莎, 怪獸, 阿信, 阿沚

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 林依晨隔5年回歸古裝劇！　新戲《小女花不棄》首播日曝光
  2. 《搭錯車》搬上小巨蛋　丁噹「神曲」音樂劇掀高潮
  3. 鐵肺炸港都！鄧紫棋睽違4年高雄開唱　演唱會日期公布
  4. 野生怪獸台中吃麵！　超近視角照流出..五迷暴動：羨慕隔壁先生
  5. 周杰倫撞老蕭屁股搶座位！　昆凌笑認「真的幼稚鬼」
  6. 鄭宜農幫處理「感情問題」　曝蕭敬騰私下有脾氣
  7. 2019開始慘8年！「3重災區星座」曝光　這3名人果真出事…網傻爆眼
  8. 啄木鳥爸爸「對家裡虧欠」　《聲林》孫肇谷音樂路辛酸
  9. 張鈞甯同框「高顏值作家媽」　65歲神逆齡…網看呆：根本姐妹！
  10. 周興哲認愛三立女主播！曝相識過程喊幸福快樂：她在發亮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366